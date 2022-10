Ley trans: el PSOE retrasa su tramitación y provoca malestar en Podemos y la baja de Carla Antonelli

La Mesa del Congreso ha decidido alargar el plazo de enmiendas de la ley trans con el voto a favor del PSOE, PP y Vox y la oposición de Unidas Podemos.

Con este movimiento se han confirmado las sospechas de Unidas Podemos de que el partido socialista pretendía retrasar la aprobación de la norma con una ampliación del plazo de enmiendas. Así lo ha declarado el portavoz de la formación morada en el Congreso, Pablo Echenique.

Nueva división en el seno del Gobierno de coalición

Esta decisión ha puesto de manifiesto una nueva división en el seno del Gobierno de coalición. La ministra de Igualdad, Irene Montero ha publicado un mensaje en su cuenta de twitter en el que apunta que "es una mala noticia que PSOE y PP decidan retrasar la tramitación de la Ley Trans y de Derechos LGTBI."

Ha añadido que "no podemos hacer esperar más a las personas trans y a la comunidad LGTBI para que sus derechos sean ley, sin un solo derecho menos. Este es el compromiso del Gobierno".

Carla Antonelli anuncia su baja de militancia

La principal consecuencia de esta decisión es que la exdiputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, primera transexual que ocupa este puesto en España, ha solicitado la baja de militancia del PSOE como protesta por la "maniobra de ampliar plazos" que, según la también activista, planea el PSOE en la tramitación de Ley Trans en el Congreso con "amago de más recortes" en la norma.

En un mensaje publicado en Twitter, Antonelli ha explicado que ha solicitado su baja del PSOE "con un inmenso y profundo dolor, de una formación política para la que he pedido el voto desde hace 45 años, desde aquel 13 de agosto de 1977 que aparecí en la prensa escrita de la época y me calificaron de 'travestí politizado', apenas dos meses después de las primeras elecciones democráticas, donde desde entonces he militado de una forma u otra".

Le pido a Sánchez que vuelva a poner la ley en su sitio

Antonelli asegura que toma esta decisión ante la "nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley", lo que, a su juicio la lleva al próximo año "ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales, que será otra de las posibles argumentaciones para nuevos retrasos y en un suspiro hacia el fin de la legislatura".

"Exhorto e invoco al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que vuelva a poner la Ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continúe su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido", ha añadido.