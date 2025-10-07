La ley contra las llamadas spam sigue estancada: ¿Por qué nos siguen llamando y cómo evitarlo?

En España, un usuario medio recibe unas tres llamadas spam al día, según datos de FACUA obtenidos en el mes de septiembre. Es un problema que afecta a casi todos los consumidores, pues más del 98% denuncia recibir llamadas comerciales no solicitadas a pesar de las medidas legales implantadas por el Gobierno.

"Hay una ley muy perseguida por las asociaciones de consumidores que está estancada en el Congreso como muchas otras", explica Patricia Suárez, colaboradora en 'Por fin' y presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

Se trata de la Ley de atención a la clientela, que ha incorporado una serie de mejoras con el objetivo de frenar las llamadas spam. De acuerdo con Suárez, estas medidas son:

Declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas.

a través de llamadas telefónicas no consentidas. Obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas.

para recibir llamadas. Obligar a las empresas a comunicar al usuario con 15 días de antelación la fecha del servicio de renovación que haya contratado online, como es el caso de las suscripciones.

que haya contratado online, como es el caso de las suscripciones. Las empresas solo podrán publicar reseñas reales de personas que hayan comprado el producto o contratado algún servicio. Según apunta Suárez, en ocasiones "estas reseñas son mentira porque las empresas pagan para que se publiquen comentarios positivos de sus productos o servicios".

Sin embargo, esta ley no ha entrado en vigor. Aun así, España cuenta con otros avances dentro de la regulación de la publicidad. En 2023 entró en vigor la Ley general de telecomunicaciones. Esta norma, apunta Suárez, "supuso un cambio importantísimo en la legislación, ya que uno de sus artículos establece que los usuarios tienen derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas, salvo previo consentimiento".

Por otro lado, este año antes del verano entró en vigor una orden del Ministerio de Transformación Digital. Esta norma establece que "las empresas tienen prohibido realizar llamadas comerciales utilizando numeración móvil oculta o no identificable", explica Suárez. A pesar de lo positivo de la norma, las empresas han pasado a utilizar teléfonos fijos para sus llamadas.

Otra de las obligaciones de esta orden es que "la numeración es obligatoria para que sean identificables", por lo que se deben emplear "números fijos geográficos y números gratuitos", entre otros.

Además, recuerda Suárez, las compañías telefónicas tienen la obligación legal de bloquear automáticamente todas las llamadas que incumplan estas normativas.

Por tanto, teniendo en cuenta que "la Autoridad Española de Protección de Datos (AEPD) reporta más de 4.000 reclamaciones de llamadas spam", Suárez insiste en que "necesitamos sanciones" efectivas. "A diario se bloquean millones de llamadas fraudulentas, pero la publicidad comercial no deseada de grandes empresas que incumplen la ley sigue siendo una auténtica pesadilla para todos".