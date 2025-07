Leire Martínez reivindica en Onda Cero la lucha de las mujeres artistas: "Esconder una verdad no es solución de nada"

Es una de las artistas más buscadas tras su salida de 'La Oreja de Van Gogh', Leire Martínez vive un gran momento de éxito cada vez que se sube al escenario. Otro ejemplo más ha llegado este fin de semana en el festival BIGSOUND, en Pontevedra. Tras acabar su concierto, Leire cuenta que "es un momento en el que hablamos de los errores que han ocurrido en el concierto. Lo que queda es el poso del cariño y el calor de la gente, que es espectacular. Sentir el cariño de la gente es supergratificante, es una sensación como cuando se te están acabando las pilas y al recibir ese cariño notas como tu tanque se vuelve a llenar por completo".

Tras su salida del grupo, Leire ha iniciado su carrera en solitario y vive un verano repleto de conciertos, "estoy con muchas ganas, yo lo que quería era poder trabajar y poder verme encima de los escenarios es para mí lo más gratificante, poder seguir disfrutando de lo que me gusta".

No era una situación fácil y Leire reconoce que tuvo dudas, "al principio tenía muchas dudas, incógnitas, y hay cosas que hasta que no las empiezas a vivir no tienen respuesta. Ahora, si tengo esa sensación de confirmar que si se podía, lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando y solo pienso en el aquí y el ahora. Solo quiero disfrutar".

"Es alucinante lo que está pasando"

Pero su música ha impactado al público y la conexión es total, "me rompe la cabeza cuando veo la acogida que están teniendo mis nuevas canciones. No pensaba que en tan poco tiempo el proceso sería como ha sido, que la gente cante 'Mi nombre' con esa intensidad, que se la sepan… es alucinante todo lo que está pasando".

Leire Martínez es una de las artistas femeninas más importantes del país, y como tal, también quiere seguir luchando por la igualdad real con sus compañeros artistas, y en el negocio musical. "Las mujeres que hacemos música ahora tenemos la gran suerte de que antes ha habido otras mujeres que nos han ido abriendo el camino. Ellas son las que peor lo han pasado. Esto es un proceso y no estamos a la par que los artistas masculinos, hay que seguir trabajando y hablando, porque esconder una realidad nunca es la solución. No es cuestión de emprender guerras, es cuestión de poder hablar de lo que se siente, de lo que vivimos algunas personas. Esconder una verdad no es solución de nada".

Hace solo unos días, Leire y Edurne, regalaron en Madrid una actuación memorable en la celebración del Orgullo LGTBIQ+ cantando juntas 'Amores dormidos'. Leire reconoce que "Edurne y yo nos conocemos hace muchos años y hace muchos años que nos debíamos

algo juntas. Hay muchas cosas que nos unían y ahora nos tenemos muy cerca y todo es mucho más fácil. Por eso ahora se está pudiendo".