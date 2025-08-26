¿Es legal que me pidan el DNI en un hotel y lo fotocopien? Esto dice la Ley

En España, al hacer el check-in en un hotel, es totalmente legal que el establecimiento te pida el DNI (o pasaporte/TIE) para verificar tu identidad y cumplir con obligaciones legales. Según el Real Decreto 933/2021, los hospedajes deben registrar datos como nombre, apellidos, número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo y fechas de entrada y salida, y comunicar esta información a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto no incluye la toma de una copia física o digital del documento.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido clara: solicitar o conservar una copia del DNI o pasaporte constituye un tratamiento excesivo de datos y va en contra del principio de minimización. Estos documentos contienen información innecesaria para el registro hotelero, como foto, fechas de caducidad, número CAN o nombres de los progenitores, lo que aumenta el riesgo de suplantación de identidad.

Si un hotel insiste en fotocopiar tu DNI, puede ser sancionado, y ya se han dado casos. Por ejemplo, un establecimiento de Cantabria fue multado con 1.500 € por exigir una copia durante el check‑in, lo cual fue considerado un tratamiento desproporcionado de datos. Además, la AEPD ha recordado que copiar el DNI puede acarrear sanciones aún mayores, hasta 30.000 € en función de la gravedad, por incumplir la normativa de protección de datos.

La práctica correcta

La práctica correcta y legal es mostrar el DNI físicamente para que el recepcionista verifique que tus datos coinciden con los del formulario, y registrar solo la información estrictamente necesaria. En registros online, se pueden emplear sistemas digitales seguros que extraen únicamente los datos obligatorios sin retener la imagen completa del documento.

Es decir, mostrar el DNI es legal y obligatorio, pero fotocopiarlo o escanearlo sin justificación es ilegal. Los únicos datos permitidos son nombre, apellidos, tipo y número de documento, nacionalidad, fecha de nacimiento, fechas de entrada y salida. Por ello, practicar una copia puede implicar multas, además de reclamaciones civiles por daños.

Teniendo en cuenta esto, si te piden una copia puedes rechazarla y ofrecer solo tus datos, demandar una explicación al hotel y, en casos extremos, denunciarlo ante la AEPD para que actúe.