No laves tu ropa así: cinco errores que estropean tu lavadora

Poner la lavadora es una tarea fácil, pero si no se hace bien, puede complicarse. Aunque parezca evidente que tras meter la ropa en la lavadora, sale limpia y reluciente, hay diversos aspectos que si no se tienen en cuenta pueden provocar que la ropa salga más sucia que antes de meterla y que la lavadora se deteriore.

Una de las obviedades es que no hay que mezclar ropa de color y ropa blanca. También es importante escoger el programa de lavado adecuado, ya que no todos sirven para lo mismo ni tienen las mismas características. Asimismo, hay que tender en cuanto sea posible, para que la ropa no se quede durante mucho tiempo dentro de la nevera arrugada y oliendo a humedad.

Además de estos consejos que está presentes en el imaginario común, organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista con consejos para que la ropa salga de la lavadora como nueva tras cada lavado.

Los consejos clave de la OCU