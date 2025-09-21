Lanzan un cóctel molotov contra un local de Monforte de Lemos (Lugo) que albergará un centro de menores migrantes

El local de la asociación sin ánimo de lucro Prodeme en Monforte de Lemos (Lugo) ha sido atacado con un cóctel molotov que ha causado desperfectos en la planta baja del inmueble. Este ataque se ha producido días después de que la Xunta de Galicia haya anunciado que en este establecimiento se alojará un centro de acogida de menores migrantes no acompañados.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado y la Policía ya ha iniciado una investigación para tratar de identificar a los autores del lanzamiento. Este centro está ubicado a las afueras del casco urbano de la localidad monfortina.

Respuesta política al ataque

Todas las formaciones gallegas han rechazado este acto, aunque los mensajes lanzados han estado cargados de reproches. Es el caso de la portavoz nacional de BNG, Ana Pontón, quien ha pedido al PP que destierre "los discursos de odio", puesto que son "una mecha muy fácil de encender". El mismo tono ha utilizado Sumar, que ha mostrado su rechazo "total" y ha culpado a la Xunta de "alimentar el odio".

Del mismo modo, el secretario general del PSOE en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a plantarse "ante el discurso del odio" y ha indicado que son una "consecuencia clara de los mensajes de los ultras". Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el municipio monfortino, Katy Varela, ha pedido el "máximo respeto ante la investigación" y ha condenado "cualquier acto violento".