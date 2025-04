Katy Perry es la primera cantante en viajar al espacio: esta es la tripulación femenina de la misión Blue Origin

La NS-31, así se llama la misión espacial que ha contado con una tripulación únicamente femenina, compuesta por 6 mujeres, entre ellas la cantante estadounidense Katy Perry, convirtiéndose así en la primera cantante en hacerlo.

Esta misión espacial es la segunda en incluir solo mujeres en la tripulación, esto no ocurría desde 1963 cuando la cosmonauta Valentina Tereshkova fue la primera mujer en ir al espacio, siendo seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes, para realizar este viaje ella sola.

¿Quiénes han sido las compañeras de Katy Perry?

Además de la cantante mundialmente conocida por temas como 'Firework' o 'I Kissed a Girl', la tripulación está compuesta por:

Lauren Sánchez: es una personalidad de los medios comunicativos estadounidense que es conocida por ser reportera de entretenimiento y presentadora de noticias.

Gayle King: es una escritora, periodista, personalidad televisiva y ocasional actriz estadounidense, reconocida por su trabajo con la CBS y con O, The Oprah Magazine.

Aisha Bowe: es una ingeniera aeroespacial bahameño-estadounidense, fundadora y directora ejecutiva de STEMBoard, una empresa de tecnología.

Amanda Nguyen: es una emprendedora social estadounidense, activista de derechos civiles y directora ejecutiva y fundadora de Rise, una organización no gubernamental de derechos civiles.

Kerianne Flynn: es una productora de cine estadounidense conocida por su trabajo en películas independientes. Ha contribuido a varios proyectos notables, incluidos The Automatic Hate, This Changes Everything y Lilly.

Un sueño de la infancia

Katy Perry subía en TikTok un video enseñando el interior del cohete. Y esto es lo que expresaba, "he soñado con ir al espacio durante 15 años y mañana ese sueño se convertirá en realidad. La tripulación de Taking Up Space se lanza mañana por la mañana a las 7 a.m. CT y me siento muy honrada de estar junto a otras 5 mujeres increíbles e inspiradoras mientras nos convertimos en la primera tripulación espacial de vuelo completamente femenina".

El viaje en directo

Han sido tan solo 11 minutos a bordo del cohete New Shepard, este lunes 14 de abril, se ha podido ver a través de la página oficial y las plataformas digitales de Blue Origin. El despegue comenzó a las 8:30 a.m. (hora central de Estados Unidos), es decir a las 15:30 en España.