Karla Sofía Gascón toma una decisión drástica tras los ataques del director de 'Emilia Pérez': "He decidido..."

Karla Sofía Gascón ha publicado en un mensaje en redes sociales tras la entrevista que el director de 'Emilia Pérez', Jacques Audiard, concedió al medio 'Deadline' en la que arremetió contra la actriz por la polémica en la que se ha visto envuelta a raíz de que salieran a la luz unos antiguos 'tuits' en los que Gascón utiliza expresiones como "puto moro" o se refiere al islam como "un foco de infección para la humanidad".

Estos comentarios racistas e islamófobos de la actriz han generado una ola de críticas a la que se ha subido el director de 'Emilia Pérez'. Audiard ha acusado a la intérprete de hacerse la "víctima" y de estar en un "momento autodestructivo" en el que se hace daño a sí misma y a la gente de su entorno.

Gascón mueve ficha tras la ola de críticas y su cancelación

El director ha asegurado que no tiene contacto con Gascón ni quiere tenerlo: "No he hablado con ella, ni quiero hacerlo. Está en un momento autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa", criticaba Audiard. "¿Por qué se está haciendo daño a ella misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo es por qué está haciendo daño a gente que era muy cercana a ella", añadía.

En la entrevista, Audiard aconsejó a la actriz apartarse y responsabilizarse de sus actos. "Pienso en cómo está hiriendo a otros, al equipo y todas esas personas que trabajaron tan increíblemente duro en la película. Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño. No voy a ponerme en contacto con ella porque necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus actos", señaló.

Estas declaraciones del director han hecho que la actriz madrileña mueva ficha y tome una decisión drástica: no volver a hablar.

Así lo ha explicado en un mensaje en inglés publicado en su cuenta de Instagram donde ha vuelto a pedir perdón "a quienes han sido heridos en este camino".

"Tras la entrevista de Jacques, que comprendo, he decidido, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos compartimos, permitir que la obra hable por sí misma, con la esperanza de que mi silencio permita apreciar la película por lo que es: una hermosa oda al amor y a la diferencia", dice el comunicado publicado en redes sociales. "Pido disculpas de corazón a quienes han sido heridos en este camino". La publicación finaliza con la frase "Nam Myoho Renge Kyo", un mantra budista.

En un comunicado anterior -publicado también en Instagram- la intérprete defendía que no tenía "nada que esconder" y que le querían aplicar la "cancel culture". Además agradecía el apoyo del elenco de la película, de su director y de los festivales que habían reconocido su trabajo en 'Emilia Pérez'. Unas palabras que contrastan con su última publicación en Instagram.

La cancelación de Karla Sofía Gascón: Sin libro y vetada en Netflix y los Goya

Además del revuelo que sus 'tuits han generado en redes sociales y por los que artistas y políticos han criticado a la actriz, la polémica que en la que se ha visto envuelta Karla Sofía Gascón podría hacer peligrar su nominación a Mejor Actriz protagonista en los Oscar.

De momento, la protagonista de 'Emilia Pérez' ha sido apartada de la campaña de la película en la recta final de los Oscar y vetada en los Premios Goya que se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada.

'Netflix' también ha querido distanciarse de Gascón tras la polémica. La plataforma , distribuidora de la cinta en Estados Unidos, ha eliminado a Gascón de las campañas promocionales de cara a los Oscar y tampoco está previsto que la actriz viaje a ninguno de los eventos ni entregas de premios que se celebrarán en Los Ángeles en los próximos días.

Por otra parte, The Lede Company, la agencia de relaciones públicas de Gascón, ha dejado de conversar directamente con la actriz y ahora se comunican con ella a través de su representante de United Talent Agency, Jeremy Barber.

Además, ya no se le cubren los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para las apariciones en estos eventos, por lo que Gascón deberá costearse desde el billete de avión hasta su alojamiento en caso de participar en actos de promoción de la película.

Por si todo esto fuera poco, la actriz ha recibido un nuevo revés al confirmarse la cancelación de su libro. Según publicaba este jueves 'El Mundo', el libro había sido anunciado en Navidades y su salida estaba prevista para el 17 de marzo.

Su nominación a los Oscar y su éxito en Cannes despertó un gran interés por la novela, pero tras la polémica de sus tuits racistas, la editorial Dos Bigotes ha tomado la decisión de paralizar la publicación de "Karsia" (título del texto original).