Karla Sofía Gascón: "Soy menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique"

Karla Sofía Gascón ha organizado un acto con la prensa por la publicación de su nuevo libro 'Lo que queda de mí' en la sede de la editorial Almuzara. Se trata de una autobiografía en la que también ha incluido pasajes de ficción y que llega tras toda la polémica por sus tuits xenófobos del pasado tras lograr una histórica nominación al Oscar como mejor actriz protagonista por su papel en 'Emilia Pérez'.

La actriz se ha defendido de lo que considera ha sido una campaña en su contra: “¿Cuántas veces tengo que pedir perdón por un tuit de 2016?”, se ha preguntado, subrayando que ha sufrido una "masacre" en las redes sociales". Aunque dice que no cambiaría nada de lo vivido porque todo sirve para aprender, lamenta que "cuando alguien nos hace daño, queremos hacer más, y eso es muy triste". Por ello, defiende tajante: "Soy menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique".

Considera que se sacó de contexto lo que escribió: "Lo único que he hecho ha sido comentar noticias y no voy a consentir que me digan que estoy blanqueando el nazismo o que estoy a favor de Hitler. Me parece una tontería como un piano", señala y denuncia que ha habido mucha hipocresía, ya que muchos de los que le han criticado han hecho lo mismo.

De lo que sí se arrepiente es de no haber cerrado antes su cuenta de Twitter porque era algo que "no aportaba nada" a su día a día, pero no lo hizo porque siempre elige "el camino más rarito". Pese a lo que escribió en la red social, recalca que tiene un "enorme respeto" a las personas musulmanas. No así al fanatismo, ni al terrorismo, ni a las barbaridades que se comenten en nombre de dioses o religiones. Y de eso no tienen la culpa las religiones. Desgraciadamente, en España y en Europa hemos vivido muchos problemas por este tipo de cuestiones, y tú como ciudadana lo único que haces es reaccionar a las noticias que te ponen sobre la mesa".