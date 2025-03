Karla Sofía Gascón se mete en una nueva polémica: “Parecía indigente”

Karla Sofía Gascón ha reaparecido, tras varias semanas alejada de los focos, para presentar su nuevo libro, 'Lo que queda de mí', que también ha dado que hablar ya que asegura que es "menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique".

La actriz ha vuelto al primer plano después de ser apartada de la promoción de Emilia Pérez debido a los tuits homófobos y racistas que publicó en su cuenta de X y por los que sufrió una persecución que la dejaron fuera de la gala de los Goya y una escueta aparición en los Oscar. Gascón finalmente no se llevó la estatuilla a mejor actriz.

Ahora ha vuelto a la esfera pública en la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga, donde incluso entregó un galardón. Sus padres son andaluces, por lo que afirmó estar "deseando incluso trasladarme aquí. Estoy mirando a ver cómo me puedo venir para abajo porque es impresionante".

Este deseo se debe a que la actriz está valorando mudarse debido a la explosión mediática que está sufriendo. "Obviamente os entiendo que tenéis que hacer un trabajo de información y, con mucho gusto, lo que pueda atenderos os atiendo".

Eso es invasión de la intimidad

Sin embargo ha hablado sobre otros momentos en los que no se ha sentido tan a gusto con la presencia de la prensa: "Han sido cosas como de teneros en la puerta de mi casa, que eso es invasión de la intimidad", aunque ha reconocido que lo entiende "perfectamente".

Y ha sido en este momento cuando ha hablado sobre "unas fotos andando por la calle" que le sacaron por la calle. A pesar de que la periodista le decía que estaba "guapísma", la opinión de Karla Sofía no era esa y la ha rebatido con un "parecía indigente, no me jodas". Aunque Karla Sofía lo decía riéndose, porque "ya no puedo salir a la calle sin arreglar, me tengo que poner un chándal bonito", no ha calado muy bien en las redes sociales que pronto se han hecho eco de sus declaraciones.

Antes de terminar su paso por los micrófonos de la alfombra roja, Gascón confirmó que se arrepiente de muchas cosas: "Yo me arrepiento de muchas cosas en mi vida" indicó guiñando un ojo a la cámara.