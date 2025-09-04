Jupol matiza los datos de criminalidad del Gobierno: "Son bastante preocupantes"

El sindicato de la Policía Nacional Jupol ha cuestionado la lectura optimista que el Gobierno hace de las estadísticas de criminalidad publicadas por el Ministerio del Interior. A través de un mensaje en redes sociales, la organización subrayó que los datos oficiales “no dejan lugar a dudas” y que reflejan una realidad que consideran “bastante preocupante”.

Descenso en hurtos, aumento en delitos graves

La portavoz de Jupol, Laura García, intervino en el programa Más Vale Tarde, donde reconoció que los datos reflejan un descenso global de la criminalidad en torno al 2%, fundamentalmente por la reducción de los hurtos, el delito más frecuente en España. Sin embargo, alertó de que los delitos más graves y de mayor impacto social muestran una tendencia al alza.

“Suben los homicidios dolosos, los asesinatos, los secuestros, las agresiones sexuales, el tráfico de drogas, las lesiones graves o las riñas comunitarias”, enumeró. En este sentido, subrayó la magnitud de las cifras: “En España una mujer es agredida sexualmente cada dos horas, lo que equivale a 14 mujeres al día”.

Crítica a la ocultación de datos por nacionalidad

García también que en los informes este año están ocultas las estadísticas relativas a la nacionalidad de los autores. No obstante, aseguró que su sindicato ha tenido acceso a informes de la Secretaría de Estado de Seguridad que revelan un fuerte incremento en este ámbito.

“Desde 2017 hasta ahora, con Marlaska al frente del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual cometidos por inmigrantes han subido un 276%”, afirmó. Según explicó, el reparto actual se sitúa en un 67,3% de delitos cometidos por españoles y un 36,7% por inmigrantes, una cifra que, en términos proporcionales, indica que la población extranjera tendría “casi un 4% más de posibilidades de cometer estos delitos que los españoles”.

“Son datos oficiales, no tienen bandera”

La portavoz insistió en que Jupol no vincula inmigración y delincuencia de manera directa, pero sí subrayó que la exclusión social puede ser un factor determinante. “Nosotros somos policías. Solo nos importan los datos, y son los que arroja el propio Ministerio del Interior. No tienen colores ni bandera”, remarcó.