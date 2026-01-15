Julio Iglesias habla por primera vez tras las acusaciones de agresión sexual: "Todo se va a aclarar"

Julio Iglesias ha hecho sus primeras declaraciones tras publicarse la investigación de 'Eldiario.es' en la que varias extrabajadoras le acusan de haberlas agredido sexualmente en sus residencias de República Dominicana, Punta Cana, y Bahamas.

El cantante ha respondido a ¡HOLA! para decir que se encuentra preparando su defensa y que "todo se va a aclarar", que quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido.

Su entorno niega los hechos

Mientras, sus allegados y su entorno más cercano niegan en privado los hechos ymuestran su "estupor" ante lo que está sucediendo. En público, sin embargo, guardan silencio y están evitando realizar declaraciones públicas a los medios de comunicación.

Dos extrabajadoras acusan a Iglesias: "Normalizaba el maltrato"

Dos extrabajadores de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente en el periodo en el que desarrollaban su jornada laboral en el lugar, allá por 2021. Se trata de una empleada del servicio doméstico y de una fisioterapeuta, según un reportaje publicado por eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, una esclava", relata una de las exempleadas en el reportaje, en el que asegura que se producían encuentros sexuales con la participación de otra trabajadora superior en la jerarquía establecida en dichas mansiones. La extrabajadora cuenta que Iglesias la penetraba con los dedos, mientras que la otra señala que el artista se acercaba sin previo aviso y tocaba sus pechos: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones".

"Hay que llamarla casita del terror porque es una cosa horrible"

Las denuncias sitúan los hechos en 2021. Concretamente, en las mansiones de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, en Punta Cana, y en Bahamas, en Lyford Cay. Es allí donde las dos extrabajadoras cuentan que se llega a "normalizar el maltrato" por parte de Julio Iglesias, al que describen como "una persona muy controladora". "A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", afirman, al mismo tiempo que dicen que Iglesias utiliza el "miedo" como presión hacia ellas: "Amenaza con despedirte y constantemente te recuerda que estar trabajando para él es lo mejor que te ha pasado en la vida".

Sin contrato por escrito y con jornadas laborales que se alargaban hasta las 16 horas, el cantante prometía una oportunidad que después se tornaba en pesadilla, según las dos exempleadas. "Caí en una depresión muy fuerte y me di cuenta de que no quería estar ahí", sostiene una de ellas, que también asegura que se les solicitaba fotografías de cara y cuerpo entero, y que, si eran contratadas, recibían preguntas de índole sexual del propio Julio Iglesias, como "¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?". A aquello seguían tocamientos y presiones constantes, a lo que, si no accedían, recibían insultos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga una denuncia contra Julio Iglesias

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante. Según han confirmado fuentes fiscales a Onda Cero, el Ministerio Público ya ha abierto unas diligencias de investigación penal preprocesales y bajo secreto de sumario a raíz de dicha de denuncia.

Dado el carácter de los hechos denunciados y el secreto de las diligencias, las fuentes no han precisado qué delitos se investigan.