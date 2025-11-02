Julia Otero, sobre la Navidad: "Somos como gallinas, cuanta más luz, más huevos ponemos, más compramos y más consumimos"

Ya falta menos para que nos pongan la iluminación de Navidad. Los ciudadanos somos como gallinas: cuanta más luz, más huevos ponemos, más compramos y más consumimos. Aunque dicen los Observadores de la Sociología Capitalista que tanto desenfreno y tanto hedonismo nos está desperezando la fe y el viaje hacia Dios.

¿Han visto a Dani Alves reencontrándose con Jesucristo? Lástima que no lo hubiera encontrado antes de, ¿verdad? Bueno, y el último trabajo de Rosalía, algunos lo interpretan como la vuelta a lo religioso. Igual se les ha ido la olla. También está triunfando una película española, que se llama 'Los domingos', que va de una adolescente que quiere meterse a monja de clausura.

Aquí en JELO, les garantizamos la laicidad y la diversión y ya a las 12:00 horas al acabar, que cada uno haga lo que quiera: habrá quien vaya a misa o quien vaya a tomarse el aperitivo.