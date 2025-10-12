Julia Otero felicita la Fiesta Nacional a la "buena gente" y no a los que usan "la zafiedad para defender sus ideas"

Casi 4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participarán este domingo en el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no contará con la Patrulla Águila.

Por ello, durante su columna, la presentadora de 'Julia en la onda', Julia Otero, ha querido felicitar a los españoles que son "buena gente" y defienden sus "ideas legítimas" de manera educada.

"Buenos días a todos los que han tocado diana ya porque el desfile empieza a las 12:00. Mover a las tropas requiere mucha intendencia y hoy seguro que han amanecido muy temprano todos sus participantes. A saber, 3.300 hombres, 500 mujeres, sumen también 45 aviones, 29 helicópteros, 123 vehículos, 39 motos, 230 caballos, 6 perros y una cabra.

Los ultras insultarán, como de costumbre, al presidente del Gobierno. La oposición dirá que eso es libertad de expresión y no las banderas de Palestina en los centros públicos.

Sea como sea, muy feliz día nacional a toda la buena gente, esa que no necesita la zafiedad, el insulto y la mala educación para defender sus legítimas ideas".