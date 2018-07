'El Juli', al profesor que deseó la muerte a la familia de Víctor Barrio: "Eres un asesino y un monstruo"

La muerte del torero Víctor Barrio el pasado sábado cuando se encontraba toreando en la Plaza de toros de Teruel ha generado controvertidas reacciones de celebración entre algunos internautas. El torero Julián López 'El Juli' ha respondido en una carta abierta en su perfil de Facebook a uno de esos ataques verbales. El diestro se ha referido al comentario del profesor Vicent Belenguer que, entre otras afirmaciones, se alegraba de la muerte de Barrio y deseaba la misma suerte a toda su familia.

Mensaje de Vicent Belenguer Barrios tras la muerte de Víctor Barrio / Facebook

El Juli ha calificado a este usuario de "monstruo e inhumano" en esta carta en su perfil de Facebook:

"Basta ya!!! Las autoridades de este país tienen que hacer algo! Esto es una discriminación social y un atentado a nuestra profesión y a nuestra persona... Esto es inhumano. Respeto a todo aquel que no le gusten los toros y respeto la libertad de expresión, pero este tipo de comentarios son inaceptables en la sociedad que vivimos y tienen que tener castigo. Qué persona puede hablar así de la muerte de un ser humano?

Respetar el luto por un hombre que ha dado su vida por una profesión, el mismo que ha respetado cualquier otra profesión aunque no le gustara. El dolor de una familia hay que respetarlo como seres humanos. Y tú, "Maestro de la Conselleria d'Educació de Valencia" eres un asesino, un monstruo, un inhumano e indigno de que ninguna persona se siente frente a ti. No tienes nada que enseñar a nadie y me da pena de las familias que tengan a sus hijos en tus manos. Eres un ser vomitivo e indigno. Y como él, otros ejemplos. Quién protege de esto a una mujer que ha perdido a su marido??? Dónde está la justicia de este país???".