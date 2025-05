Una jueza de Torrent improvisó el día de la dana un juzgado en una gasolinera: "Todo era un caos"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho un documental sobre la terrible dana que asoló la Comunidad Valenciana y parte de Castilla-La Mancha el pasado 29 de octubre dejando 227 muertos y tres desaparecidos, así como miles de afectados y cuantiosos daños materiales.

Ese día, Lucía Mayordomo era la jueza de guardia de Torrent. Debido a la situación extraordinaria que estaba ocurriendo no dudó en montar un juzgado de guardia en una gasolinera de Paiporta, el único sitio en el que había luz y el lugar más cercano a la tragedia al que consiguieron llegar.

"Las primeras 24 horas fueron especialmente duras. No se sabe bien a lo que te enfrentas". Lucía ha calificado aquel día como una "barbaridad" y ha asegurado que hasta 48 horas después no se sabía qué municipios estaban afectados.

Me daba la sensación de que no lo iba a poder controlar

"Al principio pensaba que solo había sido Paiporta", si bien según fueron entrando las llamadas -al principio no había cobertura- te das cuenta de "la barbaridad que era". Al mismo tiempo ha relatado cómo iba subiendo el número de muertos: "En un principio eran cinco o 10 muertos, pero luego te decían que podían ser hasta 20, que había cinco atrapados en un garaje, fallecidos en la vía pública...".

Mayordomo ha contado que las primeras 12 horas las pasaron en esa gasolinera porque era el único lugar con luz en toda la zona. "Enchufamos los móviles y los aparatos de las emisoras y empezamos a trabajar sin saber lo que había" y ha afirmado que creía que no iba a ser capaz: "Me daba la sensación de que desde el juzgado yo esto no lo iba a poder controlar".

Todo era un caos

Ayudada de otras tres personas, así como de los trabajadores de la gasolinera que les servían los cafés y dos miembros del personal sanitario comenzaron el procedimiento de actuación. "La primera criba cuando todo era un caos había que hacerla desde aquí, mal o bien, pero era necesario". Fue la que permitió hacerse una idea de los muertos que había y dónde estaban.

Levantaban los cadáveres hasta los 20:00 horas, pero "todo el mundo quería seguir, nadie quería irse". Y ha asegurado que en ningún momento los muertos fueron tratados como un número, sino "con todo el respeto". Después, cuando llegaban los familiares "sabíamos sus circunstancias con antelación".

Ha reclamado mejores condiciones para los trabajadores de la Justicia

La jueza número 2 del juzgado de Torrent ha aprovechado para exigir mejores condiciones en el ámbito de la Justicia. "Si salió bien es porque la gente funcionó muy bien, pero necesitamos más ayuda y más medios. Esto salió porque no se miró el horario, los medios materiales, solo se miró sacar este drama de encima" ha denunciado.

El documental también muestra cómo se ayudaba a los afectados a pie de calle, la atención psicológica que se les brindó o cómo, guiados por el "sentido común" se salió adelante. "Si salió bien es porque todos funcionaron, fue impresionante", concluye Lucía Mayordomo.