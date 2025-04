Una jueza de Madrid encuentra 56 errores en los premios de la Lotería de Navidad de 2021

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha reconocido que hubo errores en el sorteo de la Lotería de Navidad de 2021, tal y como ha contado Catalunya Ràdio. La sentencia, pionera en España, da la razón a la abogada catalana Olga Majoral Bustos, que presentó una demanda porque detectó numerosas irregularidades en los números premiados con 100 euros al décimo en el sorteo de hace cuatro años.

Majoral encontró hasta 56 errores en el sorteo del 22 de diciembre de 2021. Aunque solo representa un 3,1% de los 1.794 números cantados por los niños, en realidad "supusieron casi 10 millones de euros en premios que se publicitaron en relación con unos números que nadie puede cobrar", ha explicado la abogada en la misma emisora de radio.

Una situación que se sucede desde 2017

Uno de los casos fue el número 59.395 que había sido cantado por los niños y premiado con 100 euros al décimo. El número no aparecía en la lista oficial proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado, por lo que los afortunados no pudieron cobrarlo. En concreto, una empresa de Rubí tenía 52 décimos.

Lo mismo pasó con el número 29.281. Una empresaria tenía en su poder 74 décimos, pero cuando fue a cobrar su premio, el número no figuraba como premiado. De hecho, la propia Olga Majoral en sus redes sociales publicó una foto en la que había anotado ya en 2017 varios números que no eran los correctos.

Estas personas afectadas acudieron a la abogada para presentar una reclamación. En un primer momento fue rechazada, por lo que tomó la decisión de elevar el caso a los tribunales, donde la jueza le ha dado la razón.

La sentencia no contempla indemnización para los afectados

Sin embargo, la sentencia no contempla ningún tipo de indemnización para los afectados, es decir, estas personas no podrán cobrar su dinero. De hecho, el reglamento de loterías indica que "los números agraciados son los que aparecen en los alambres y en la lista oficial" y no los que leen los niños por error en el momento del sorteo.

La jueza en la sentencia manifiesta que "el error humano es posible", pero Majoral insiste en que estos errores no son puntuales, sino que se repiten todos los años. "Los supervisores de Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tienen entre sus funciones detectar esos errores y velar para que se subsanen en directo y con la publicidad debida" ha expresado.

Con esta sentencia se ha sentado un precedente en España y se ha instado a la SELAE a revisar y mejorar sus procedimientos. Este sorteo "no es ningún bingo de pueblo, sino un sorteo donde se reparten muchos millones" ha dicho la abogada, por lo que se ha pedido a la organización que implante medidas de control más exhaustivas.