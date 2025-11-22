El juez decreta prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años considerado como el supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz Encarnita Polo, el pasado 14 de noviembre.

Fuentes de la Fiscalía han confirmado a EFE que el auto de prisión fue acordado después de que en la tarde del viernes el acusado pasara a disposición judicial, en una semana después de que se produjeran los hechos. Las mismas fuentes han asegurado que desconocen la prisión en la que el hombre será trasladado, porque es una decisión que tiene que tomar Instituciones Penitenciarias.

Hasta el momento de los hechos, no había presentado ningún síntoma de agresividad

Hasta el momento, el hombre se encontraba ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila) y no ha podido declarar ante el juez. Presuntamente, este hombre estranguló a la actriz y la mató. Cabe destacar que hasta ese instante no había mostrado ningún síntoma de agresividad, según fuentes de la investigación.

Tras lo ocurrido, la compañía 'DomusVi', que gestiona la residencia de mayores, reconoció su "consternación por lo ocurrido" y señalaron que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles". Asimismo, no hicieron ningún pronunciamiento más por "máximo respeto a la confidencialidad" y el "cariño a la residente".

No se han detectado problemas durante las inspecciones ordinarias en la residencia

Por su parte, la Junta de Castilla y León no ha detectado problemas durante las inspecciones ordinarias que se han venido realizando en la residencia, tal y como informó la vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco a los medios de comunicación.

Encarnita Polo fue una de las figuras más destacadas de la música pop y la copla en los años 60 y 70, gracias a su canción 'Paco, Paco, Paco'. Nació en Sevilla en 1939 y también apareció en numerosas ocasiones en televisión después de dejar el mundo de la música. En 2012 comunicó que fue una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia, motivo por el cual perdió mucho dinero.