Juanma Moreno explica la complejidad de las labores de rescate e identificación de las víctimas: "El impacto ha sido brutal"

La tragedia vivida ayer en Adamuz, en Córdoba, se salda por el momento con un total de 39 personas fallecidas. Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, ha hablado con Alsina, en Más de Uno, para explicar la gravedad de la situación.

"En primer lugar, yo me encuentro en la zona cero, por llamarla de alguna manera, donde está el mayor impacto, por así decirlo, que sufrió el Alvia, que es el convoy donde realmente va a haber más víctimas mortales, en el coche uno, dos y tres", explica Moreno. Además, le ha contado a Carlos Alsina que "sobre las 10:30, se va a empezar a instalar la maquinaria pesada, que es la que nos va a posibilitar el levantar esos vagones y ver exactamente. Esa operación no es del todo fácil porque está muy encajonada esa zona y necesita cierta espacio para ver".

Como explica Juanma Moreno, los dos primeros vagones del tren Alvia salieron despedidos superando un talud de cuatro metros. "Vamos a ver si la maquinaria pesada puede hacerlo lo más ágil posible y podemos ver exactamente cuántas personas fallecidas se encuentran en esos vagones y poder identificarlos y sobre todo, trasladarle esa información lo antes posible a los familiares que están sumidos en una angustia absoluta", cuenta Moreno.

"Estamos aquí un hospital de emergencia y ahora mismo nos quedan once heridos. Once personas que están leves; son diez adultos y un niño de 11 años. Y afortunadamente, a pesar de que anoche algunos tuvieron que ser operados de urgencia, todos ahora mismo evolucionan favorablemente dentro de la cautela que hay que tener, porque algunos están en una situación crítica y podría cambiar esa evolución", detalla Moreno. Además, ha explicado que algunas de las víctimas "todavía no han sido identificadas, porque hay cierta complejidad a la hora de identificarlo por la situación en la que se encuentra los cadáveres. El impacto ha sido un impacto brutal y eso ha hecho que incluso muchos pasajeros hayan sido lanzados por el impacto, saliendo por la ventana, y por tanto a algunos le está costando un poquito más identificarlo". El presidente ha concluido afirmando que "'todo evoluciona en este sentido de manera rápida".