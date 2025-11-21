Juan del Val achaca la polémica del Premio Planeta a su exposición como tertuliano de televisión: "Gestiono peor el odio"

"Es algo que sucede cada 15 de octubre", así ha relativizado Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', la polémica generada tras la concesión del galardón. Una polémica que achaca a su exposición pública como figura televisiva.

En un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, dentro del ciclo Foro de la Nueva Comunicación, el autor reconoce que el premio "conlleva cierta polémica" en su caso, relacionada tanto con su trabajo en televisión como con su propia imagen pública.

Del Val explica que al recibir el galardón "hubo ruido y sigue habiéndolo", aunque actualmente considera que es "más residual". En su opinión, cada edición del Premio Planeta genera algún tipo de controversia: "Es algo que sucede cada 15 de octubre". Sin embargo, en su caso, reconoció que la atención mediática ha sido mayor por su vinculación al programa El Hormiguero y por las opiniones que habitualmente expresa sobre asuntos de actualidad política.

"Lo que gestiono un poco peor es el odio que muchos pretenden generar", confiesa el escritor, que dice aceptar las críticas como parte de su exposición pública. "La gente tiene derecho a opinar lo que quiera sobre mí. Eso lo acepto", al tiempo que reivindica el valor literario de su obra frente a los prejuicios asociados a su popularidad televisiva.

Durante su intervención, Del Val también reflexiona sobre el equilibrio que el jurado del Premio Planeta busca entre calidad literaria y vocación comercial. "Se publican 20.000 novelas nuevas todos los años". "Un libro comercial, por el hecho de serlo, no quiere decir que no tenga calidad. Decir que un libro que llega a mucha gente no tiene calidad es faltarle el respeto a la gente", ha defendido.

En el mismo acto participó Ángela Banzas, finalista del certamen con su novela 'Cuando el viento hable', ambientada en la posguerra española. La autora ha subrayado la importancia de la educación como herramienta para evitar que "las cicatrices que tiene España se abran" de nuevo. "Es una invitación a recordar esa memoria", explica. "Ver las heridas de nuestra historia, asegurarse de que estén bien desinfectadas, pero saber dónde están para tenerlas siempre presentes".