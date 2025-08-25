Juan Lobato, a los responsables políticos: "No insultarse públicamente ayudará a tener diálogo"

Juan Lobato, exlíder del Partido Socialista en Madrid, ha querido señalar a aquellos políticos que están usando la oleada de incendios que arrasa el país para atacar a sus contrincantes en vez de centrarse en la extinción de los fuegos. Además, Lobato les ha dado un consejo: "No insultarse públicamente ayudará a tener diálogo". Lo ha hecho en una intervención en el programa laSexta Xplíca.

El exdiputado insiste en que "los ciudadanos lo que exigen a la política, y con razón, son soluciones", asegura que "un consejero y un secretario de estado" no tienen por qué ser amigos, pero que "en una gestión de crisis lo primero es resolverla". Lobato explica la situación interna del Gobierno en estos momentos, y confirma que existe "un mapa de competencias solapado en España", por lo que "una de las tareas fundamentales para ser eficaces es la coordinación". Pero se pregunta, que "¿cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?".

¿Cómo va a haber buena coordinación entre responsables que se dedican a insultarse?

El exlíder socialista insiste en que lo importante es resolver la crisis, que luego habrá tiempo para señalar a los responsables: "En una gestión de crisis lo primero es resolverla, después ya gestionaremos las responsabilidades". Lobato insiste en que no merece la pena "entrar en un debate de quién es más o menos culpable".

En una gestión de crisis lo primero es resolverla, después ya gestionaremos las responsabilidades

A quien quiere ensalzar Lobato es a aquellos "alcaldes, alcaldesas y concejales" de los municipios afectados, recordando que "hay muchos políticos que se dejan la piel", asegurando que "muchos no cobran ni un duro" y "se pasan las noches en vela para tratar de que lleguen todos los recursos a sus municipios".

Las zonas más afectadas por estos incendios han sido Castilla y León y Galicia, a día de hoy siguen activos 14 fuegos en todo el país, en León son seis con nivel dos de emergencia, mientras que a lo largo del fin de semana se han ido declarando nuevos focos.