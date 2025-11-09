Juan Carlos I evita pronunciarse sobre sus memorias en Sanxenxo: "Hace un día estupendo"

El rey emérito Juan Carlos I ha hecho entrega del trofeo de vela que lleva su nombre a los ganadores del Campeonato del Mundo. Ha sido en Sanxenxo (Pontevedra), donde, ante las preguntas de los medios, ha evitado pronunciarse sobre la publicación de sus memorias y se ha limitado a señalar que "hace un día estupendo".

En torno a las 20:30 horas de este sábado, el exmonarca ha llegado al Real Club Náutico de Sanxenxo para participar en el acto de cesión de los trofeos conseguidos por los equipos españoles en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York.

Tras bajar del vehículo en el que ha llegado, Juan Carlos I ha saludado a la prensa, pero ha evitado pronunciarse sobre la publicación de sus memorias o el reinado de su hijo Felipe VI y se ha limitado a señalar que "hace un día estupendo".

Las confesiones de Juan Carlos: sus relaciones extraconyugales, el 23-F, la muerte de su hermano y su nieto Froilán

Este miércoles se publicó en Francia 'Reconciliación', un libro de memorias en el que repasa los aspectos más importantes de su vida y su reinado, como el 23-F, la batalla contra el terrorismo de ETA o el famoso '¿por qué no te callas?' a Hugo Chávez. Pero el emérito también habla de su vida personal y su familia, como su relación con la reina Sofía o con su hijo, el rey Felipe VI.

"Me dio la espalda por sentido del deber", asegura en el libro, según revelan los fragmentos dados a conocer por los medios al describir los encuentros que tuvieron tras publicarse las investigaciones a las cuentas del emérito: "Entiendo que, como rey, deba mantener una postura pública firme, pero sufrí su insensibilidad". Asimismo, asegura que le advirtió: "No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido".