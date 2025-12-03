Juan Carlos I: "¿Dónde quedó la ternura, la compasión de mi hijo? La Corona le ha cambiado"

El primer encuentro en La Zarzuela tras su partida a Abu Dabi

La publicación de las memorias de Juan Carlos I "Reconciliación" (Planeta) se publican en España hoy, después del almuerzo familiar en El Pardo que tuvo lugar con motivo del 50 aniversario de su proclamación. Un encuentro que precedió a las conmemoraciones en el Palacio Real y el Congreso, en el que Felipe VI recordó la figura de su padre como artífice de la democracia que vivimos.

Hubo otro encuentro familiar similar cuando la princesa de Asturias cumplió 18 años. Pero no son a estos encuentros a los que se refiera Juan Carlos I en sus memorias, sino al primero y difícil que mantuvo con su hijo, en la primera vez que se vieron tras marcharse a Abu Dabi.

Juan Carlos I describe ese primer encuentro con Felipe VI en su despacho en La Zarzuela y duró una hora. Juan Carlos I se lamenta de que el personal de la Casa del Rey le esperaba, pero que no les permitieron saludarle. Califica de discusión franca la conversación con su hijo. "Comprendí las presiones que tenía de parte del Gobierno y su miedo a dar pasos en falso. Me reprochó haber venido a Sanxenxo en avión privado" (me había propuesto venir en vuelo regular con un periplo de horas del que no se si hubiera sido capaz, asegura Juan Carlos I)

Juan Carlos I habla de sus sentimientos hacia su hijo: "Me pregunté dónde quedó su ternura, su compasión. Ya no encontré más a aquel joven sonriente y gentil de otras veces. El peso de la Corona le había cambiado. Las pruebas y tensiones que ha tenido que pasar le habían cambiado".

"Nada de un almuerzo especial o vinos particulares. Solo una comida ordinaria para el invitado en que me había convertido".

¿Otro Gobierno que el actual -se pregunta Juan Carlos I- habría cambiado mi situación? ¿Me facilitaría el acceso a La Zarzuela? Me quedo con esa incertidumbre, repasa Don Juan Carlos en el libro escrito por la autora francesa Laurence Debray

Marcapasos y operación de cadera

El rey Juan Carlos desvela en su libro Memorias, que mantuvo en secreto para no preocupar a su familia, la intervención para instalarle un marcapasos y una nueva y difícil operación quirúrgica de cadera a la que tuvo que ser sometido. El padre del Rey cuenta lo difícil que fue el postoperatorio y la recuperación de rehabilitación que le siguió. Da las gracias, en todo momento al Emir Mohamed bin Zayed al Nahayan. En 2019, en una operación a corazón abierto en Madrid, recordemos que a Don Juan Carlos le tuvieron que implantar tres bypass.

23F Guardo todavía dudas de lo que pasó

Juan Carlos I recuerda la noche del 23F como una de las que no olvidará en toda su vida -y se ocupó de que su hijo Felipe entonces con 13 años estuviera despierto hasta la madrugada para que aprendiera cómo un Rey debe resolver una crisis-. Además de hacer un relato pormenorizado de todos los pasos que dio aquella noche, concluye diciendo "Guardo todavía preguntas y dudas sobre el desarrollo de los hechos y hasta donde estaban comprometidos algunos".

Recuerda en el libro toda la operación para llevar su mensaje grabado a los estudios de RTVE que fue crucial. Se queja de que ahora es fácil criticar pero él lo que recuerda es que toda su familia -sus hermanas con sus hijos- se refugiaron en La Zarzuela y que llegó a plantearse si en algún momento los militares sublevados llegarían a detenerle.

"Dos meses antes de aquel famoso 23 de febrero, mi padre cenó con el general Milán del Bosch en casa de su fiel amigo Luis de Ussía, conde de los Gaitanes, que era su secretario particular. Un encuentro amistoso, sin nada que ocultar: Con aplomo, el general le dijo a mi padre: ¡Antes de jubilarme sacaré los tanques a la calle...! Cuando mi padre me contó la historia pensé que era una broma... Pero yo sabía que el descontento estaba creciendo en los cuarteles. Y los militares trataban de traidores a los miembros del Gobierno".

Don Juan Carlos habla de triple golpe: el de Tejero, el de los franquistas que quedaban, y el de Alfonso Armada a quien considera que claramente traicionó su confianza e impidió subir a La Zarzuela como él había sugerido.

Todo lo que Juan Carlos I hizo por España

"Yo di a los españoles una democracia, es mi herencia". Juan Carlos I reivindica todo su legado a los españoles motivo por el que ha decidido publicar estas memorias pero lamenta que el Gobierno "desacredite su persona". Se queja de la situación tan compleja a la que tiene que hacer frente su hijo como Rey. Y alerta claramente de los peligros de "destruir lo conseguido". "Haré todo lo que sea posible y esté en mi mano para que mi hijo resista al frente de la institución y que la princesa Leonor le suceda".

Don Juan Carlos habla maravillas de tres personas en el libro: de su padre Don Juan, Conde de Barcelona a quien califica de "admirable". De su abuela la reina Victoria Eugenia "la persona más maravillosa que he conocido". Y de la reina Sofía, "Sofi" como la llama todo momento. De ella hace un extenso repaso desde los tiempos de juventud, de descubrimiento de España, el ascenso al trono, la familia y el apoyo que para él supuso durante todo su reinado.

"Mi vida consistió en una acumulación de deberes para con mi país y ser un Rey a la cabeza de un país reconciliado. Siempre fue mi gran objetivo" señala Don Juan Carlos, en un libro de 500 páginas que repasa su reinado, sus errores, la abdicación, la complicada relación familiar actual y la compleja situación política de España y del mundo actual, de la que se queja en todo momento.