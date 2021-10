Un joven asturiano con daños neurológicos: "No pido pagas, lo que pido es volver a tener mi trabajo y mi vida de antes"

El joven trubieco Eduardo Moráis, actualmente está ingresado en el HUCA y ha iniciado una campaña de denuncia de su situación. El 18 de agosto de este año, en el trabajo, cuando terminaba su turno le dio un desmayo y le encontraron tirado en el vestuario. Le encontró un compañero, al que está muy agradecido.

Eduardo Moráis sufre un daño neurológico y consecuencias aparentemente persistentes tras sufrir una hemiplejia. Tras el primer desmayo, por el que ingresó en la UCI del HUCA, regresó a su casa. Sin embargo, a la semana volvió a sufrir un nuevo desplome. En este caso volvió a ingresar en el hospital, pero con los síntomas agravados en la parte izquierda de su cuerpo. Había perdido la movilidad en la pierna, la visión y parte del habla. "Estoy en una silla de ruedas y con pañal", señala el joven en el vídeo. La explicación de todo esto está en que sufre desconexiones cerebrales momentáneas. Regresa de nuevo a su casa, donde sufre otros tres desvanecimientos más hasta el día de hoy.

Su dolencia precisa un tipo de terapia que solo se trata en Madrid

La explicación de todo esto está en que sufre desconexiones cerebrales momentáneas. Los médicos del HUCA le explicaron que su dolencia precisa un tipo de terapia que en nuestro país solo se lleva a cabo en la Clínica Ruber, situada en Madrid. En el vídeo el joven denuncia "El Sespa dicen que no les ha llegado nada, cuando el HUCA confirma que lo envió, cosa que sabemos a ciencia cierta. Quiero saber por qué me vino esa denegación, si es la única clínica que hay en el territorio nacional".

"Tengo 35 años recién cumplidos, no pido pagas, lo que pido es volver a tener mi trabajo y mi vida de antes. Si no me hubieran dado esperanzas de que en la Clínica Ruber me puedan tratar, la Ruber o cualquier otra que pueda tratarlo, yo no estaría pidiendo esto. Yo no quiero discapacidades, dependencias o jubilación. Yo era un chaval que tenía una vida. Sé que hay muchas enfermedades en el mundo, pero cada uno tenemos que mirar por la nuestra. Hago un llamamiento a quien haga falta a ver si por favor me pueden ayudar" afirma Eduardo Morais.

El joven trubieco asegura que "Me dicen que por cuestiones políticas entre comunidades, ahora no me pueden derivar a Madrid. Quiero salud y que ustedes me ayuden. Dejen sus cuestiones políticas al margen, por favor. Sé que estamos pasando por un mal momento por el tema del coronavirus y que hubo que dar mucho de nosotros, tanto políticos como ciudadanos. Pero, por favor, que alguien me escuche, porque cuanto primero se me coja esta enfermedad, menos secuelas me quedarán. Estoy ciego del ojo derecho y sordo del oído derecho. Por favor, ayuden a este chaval de 35 años para que cotice y para que España salga arriba".