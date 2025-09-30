Josema Yuste lamenta la "politización" del cine: "No me llama nadie por lo que pienso"

Josema Yuste ha lamentado que el sector audiovisual español esté excesivamente influenciado por cuestiones ideológicas. “Tengo la impresión de que a mí en el cine no me llama prácticamente nadie, por lo que pienso”, ha afirmado en una entrevista en Espejo Público, aunque también ha reconocido: “Me da igual. Es triste, pero es así”.

El actor, conocido por su trayectoria en el dúo Martes y 13, ha defendido su derecho a opinar sin filtros: “No me lo callo. Soy honesto cuando me preguntan y digo lo que pienso porque me hace dormir muy tranquilo”. Aunque reconoce que posicionarse públicamente puede pasar factura en la profesión, ha subrayado: “Yo me califico como un ciudadano ejemplar. No tengo nada que esconder, ni nada que engañar”.

Yuste ha criticado el doble rasero con el que, según él, se juzga a los artistas por sus opiniones políticas: “No deberíamos mezclar. Yo no lo hago. No le pido el carné a nadie para trabajar conmigo”.

Sobre el conflicto en Gaza, ha condenado tanto la ofensiva israelí como los atentados de Hamás. “Me gustaría que se criticara a Hamás con la misma contundencia”, ha dicho, tras expresar su respeto por artistas como Almodóvar o Miguel Ríos.

A pesar de todo, ha subrayado que su carrera continúa sólida gracias al teatro y al apoyo del público: “El mejor premio que me ha dado la vida ha sido el público. Ese es el que vale. Afortunadamente, he trabajado mucho toda mi vida. Llevo 52 años trabajando y ahora llevo más de 20 en el teatro”.