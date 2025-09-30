entrevista en Espejo Público

Josema Yuste lamenta la "politización" del cine: "No me llama nadie por lo que pienso"

El actor y humorista ha reivindicado su derecho a expresarse con honestidad, aunque reconoce que sus opiniones políticas pueden haberle cerrado puertas en el mundo del cine. “La profesión está muy politizada, demasiado para mi gusto”, ha declarado.

ondacero.es

Madrid |

Josema Yuste lamenta la "politización" del cine: "No me llama nadie por lo que pienso"
Josema Yuste lamenta la "politización" del cine: "No me llama nadie por lo que pienso" | Europa Press

Josema Yuste ha lamentado que el sector audiovisual español esté excesivamente influenciado por cuestiones ideológicas. “Tengo la impresión de que a mí en el cine no me llama prácticamente nadie, por lo que pienso”, ha afirmado en una entrevista en Espejo Público, aunque también ha reconocido: “Me da igual. Es triste, pero es así”.

El actor, conocido por su trayectoria en el dúo Martes y 13, ha defendido su derecho a opinar sin filtros: “No me lo callo. Soy honesto cuando me preguntan y digo lo que pienso porque me hace dormir muy tranquilo”. Aunque reconoce que posicionarse públicamente puede pasar factura en la profesión, ha subrayado: “Yo me califico como un ciudadano ejemplar. No tengo nada que esconder, ni nada que engañar”.

Yuste ha criticado el doble rasero con el que, según él, se juzga a los artistas por sus opiniones políticas: “No deberíamos mezclar. Yo no lo hago. No le pido el carné a nadie para trabajar conmigo”.

Sobre el conflicto en Gaza, ha condenado tanto la ofensiva israelí como los atentados de Hamás. “Me gustaría que se criticara a Hamás con la misma contundencia”, ha dicho, tras expresar su respeto por artistas como Almodóvar o Miguel Ríos.

A pesar de todo, ha subrayado que su carrera continúa sólida gracias al teatro y al apoyo del público: “El mejor premio que me ha dado la vida ha sido el público. Ese es el que vale. Afortunadamente, he trabajado mucho toda mi vida. Llevo 52 años trabajando y ahora llevo más de 20 en el teatro”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer