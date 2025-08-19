José Elías tiene claro los trabajos que sobrevivirá a la IA: "Acabarán cobrando 50, 60 o 200 por hora"

Sin duda, la inteligencia artificial va a establecer una nueva era del mercado laboral en todo el mundo en un futuro próximo. Según un estudio de Randstad Research, este cambio supondría una pérdida neta de unos 400.000 trabajos en diez años, pese a la aparición de nuevas oportunidades derivadas de esta tecnología.

En este contexto, Randstad calcula que unos dos millones de empleos en España (equivalentes al 9,8% del total) corren riesgo de automatización con la expansión de la IA. Al mismo tiempo, se prevé la creación de 1,61 millones de nuevos puestos y un impulso en la productividad de cerca del 15,9% de las profesiones actuales gracias a estas tecnologías.

Asimismo, el informe señala que una gran parte de la mayoría de empleos, cerca de quince millones (tres de cada cuatro), no sufrirán efectos considerables. Este grupo incluye sectores como la agricultura o la ganadería, y destaca especialmente la resistencia de los oficios manuales, como fontaneros, electricistas o mecánicos, debido a la complejidad de su automatización.

Los oficios tradicionales, en el punto de mira

En esa línea, José Elías, presidente de Audax Renovables, sostiene que los trabajos que la inteligencia artificial no consiga sustituir serán los mejor pagados en el futuro. A su juicio, esta brecha entre oferta y demanda ya es visible en profesiones concretas: en algunas localidades, la falta de carpinteros o electricistas permite a quienes ejercen estos oficios fijar tarifas muy altas gracias a la elevada demanda.

Elías advierte que la inteligencia artificial podría eliminar hasta un 80% de los empleos de oficina, mientras que oficios como electricista o fontanero seguirán siendo indispensables, aunque poco atractivos para nuevas generaciones. En su newsletter para empresarios, prevé que estos profesionales podrían llegar a cobrar entre 50 y 200 euros por hora. El gran problema subraya, es el desprestigio social que pesa sobre las labores técnicas y la falta de reconocimiento hacia los oficios manuales.

Frente al temor a una sustitución masiva, un informe de The Valley Business and Tech School plantea que la IA no reemplaza la creatividad humana, sino que la potencia. En ámbitos como el marketing permite probar múltiples campañas en poco tiempo, y en ingeniería facilita el prototipado de soluciones antes de su construcción. De este modo, la tecnología libera a los profesionales para que enfoquen su intuición y creatividad en las decisiones estratégicas.

Por su parte, José Elías recuerda que la IA no puede asumir tareas físicas básicas: “Nadie va a llamar a ChatGPT para plantarte una lechuga o cambiar un enchufe”. El empresario insiste en la urgencia de revalorizar los oficios manuales, advirtiendo de que la falta de estos trabajadores podría convertirse en un serio problema social.