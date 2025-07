José Antonio Vera, sobre lo de Torre Pacheco: "También hay un problema de seguridad y de reincidencia"

Los disturbios continúan una noche más en Torre Pacheco; esta vez, la jornada se ha saldado con ocho detenidos, cinco con nacionalidad española y tres de ascendencia magrebí. Este municipio murciano lleva sufriéndolos durante tres noches desde que, el pasado miércoles, un grupo de jóvenes agrediera a Domingo T.M., un vecino de la localidad.

En Más de Uno, José Antonio Vera, insiste en que "hay dos problemas evidentes", uno de ellos, señala el periodista, son "estas bandas azuzadas por la ultraderecha" y otro de ellos, que según él no hay que olvidar, "de reincidencia en materia de inseguridad".

Un arma política

Desde que la semana pasada, Vox pusiese de nuevo sobre la mesa el debate de la inmigración, los distintos grupos ultras han empezado a moverse en redes sociales, y tal y como explica Vera, "hay a gente que quiere que haya mucho alboroto porque así pueden sacar rédito político".

Teniendo en cuenta este punto de vista, el periodista insiste en que "no podemos hacer juicios simplistas" y explica que "no podemos señalar que toda la violencia es debida a inmigrantes, ni que todo esto es una maniobra de las bandas parafascistas". Recalca que, en general, "hay un problema de inseguridad, y no tiene que estar necesariamente relacionado con la inmigración", aunque sí menciona los casos vistos en Alcalá de Henares o Sabadell.

El caso de Torre Pacheco

Centrándose en el caso del municipio en Murcia, Vera recrimina que "hubo un problema de previsión" teniendo en cuenta todo el ruido que se venía haciendo en redes sociales y que el alcalde había organizado una concentración, destaca que según las crónicas solo había "seis Guardias Civiles" el primer día de altercados. Pero reitera que "no hay un problema solo con las bandas fascistas", sino que también "hay un problema de seguridad y multirreincidencia".