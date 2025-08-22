Jornadas de 13 horas y menos de 800 euros: la Justicia condena a dos hosteleros por explotación laboral en Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón ha dictado una sentencia firme contra dos hosteleros de Benicarló por explotar laboralmente a una pareja en situación irregular. Ambos empresarios han sido condenados a seis meses de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros cada uno, además de tener que indemnizar conjuntamente a las víctimas con 3.300 euros.

La resolución judicial acredita que los acusados emplearon entre 2018 y 2020 a una mujer y a su pareja sentimental sin contrato ni alta en la Seguridad Social.

Ella ejercía como camarera en un restaurante del municipio, con jornadas diarias de ocho horas que en fines de semana y días de fútbol llegaban a trece.

No tuvo vacaciones, ni descansos, ni protección laboral alguna. Todo ello a cambio de 700 euros al mes.

Reconocimiento de los hechos

El fallo se produce tras un acuerdo de conformidad alcanzado en el juicio, celebrado el pasado 12 de mayo. En esa vista, los dos empresarios aceptaron las condenas propuestas por la Fiscalía y la acusación particular, reconociendo haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores.

Una sentencia con mensaje

El tribunal recuerda que la situación de necesidad de las víctimas no puede ser utilizada para justificar la explotación ni el incumplimiento de la legislación laboral.