John Müller revela lo primero que piensa al oír hablar de emergencia climática: "Me suena a excusa para imponernos restricciones y limitar las libertades"

John Müller ha trasladado su opinión sobre el debate de la emergencia climática que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa como herramienta para solventar la crisis desatada por los numerosos incendios activos en el oeste de España. En primer lugar, el periodista ha instado a retomar en las tertulias de enero la situación de los montes y campos de las zonas afectadas para comprobar que si de verdad se estaban cumpliendo los planes de prevención.

Además, ha destacado el ejemplo de Andalucía, donde aquellas personas que poseen tierras por las que pasan cortafuegos tienen que someterse a los controles públicos para que los mantengan en buen estado. En contraste, los testimonios de los bomberos forestales y militares de la UME hablaban de cortafuegos que habían sido comidos por las zarzas.

Por otra parte, se ha remitido a las conclusiones del científico Roger Pielke, desterrado del consenso científico, que afirma que los costes económicos relacionados con los desastres naturales no han aumentado en los últimos años. Pielke también afirma que de todos los males que se achacan al cambio climático, que define como un fenómeno natural, solo se ha plasmado realmente el calentamiento global.

Además, "durante el periodo en el que la temperatura global ha subido 1,5º ha aumentado la población mundial multiplicada por cuatro y la renta per cápita por diez". Con este argumento, el periodista se ha mostrado cauto a la hora de abordar la emergencia climática porque en su opinión "me suena a excusa para imponernos restricciones y limitar las libertades". También ha señalado que ya se están dando síntomas de fatiga en la población debido al "miedo" que se siembra en torno a la emergencia climática, "porque metemos miedo pero luego no ponemos los presupuestos".

Müller ha realizado un estudio de los resultados electorales en los municipios afectados por la ola de incendios que azotó España en 2022, los resultados mostraron una subida de cerca del 6% de Vox en la mayoría de municipios, "Vox es el partido que recoge las preocupaciones de gente que tiene dudas sobre el cambio climático", concluye el periodista.