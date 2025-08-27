John Müller sobre la gestión de los incendios: "En Castilla y León hay un fuego en las raíces de la comunidad autónoma"

El periodista John Müller ha querido detenerse en la situación particular de la comunidad de Castilla y León durante el debate de la tertulia de Más de uno sobre la gestión y rendiciones de cuentas de las políticas aplicadas durante la crisis desatada por los incendios que han afectado a las provincias de Salamanca, Palencia y especialmente a León y Zamora.

Müller ha señalado la "crisis profunda" que atraviesa la región después de 37 años de gestión del Partido Popular, que se expresa en la "masa crítica" generada en las provincias de León y Zamora, que no se sienten pertenecientes a la comunidad o perjudicados por el actual modelo autonómico. En referencia al movimiento leonesista que tiene fuerza en esa zona y que propone la creación de una nueva comunidad autónoma leonesa que abarca las provincias de León, Zamora y Salamanca, territorio que tuvo en el pasado.

"Esta comunidad tiene el mejor modelo de lucha contra los incendios forestales que es Soria frente al peor que es Zamora" ha afirmado el tertuliano, quien ha mostrado además su sorpresa con la falta de acción del presidente de la comunidad Alfonso Fernández Mañueco "es una cuestión extraordinariamente riesgosa para cualquier político, no entiendo por qué no toma el toro por los cuernos".

Para finalizar, ha hecho una comparación los incendios que asolan estas provincias con la crisis política de fondo que atraviesan: "hay un fuego en las raíces de la comunidad autónoma", frente al que el partido popular debe plantear una revitalización de la autonomía si no quiere verse perjudicado en las siguientes elecciones autonómicas, que en Castilla y León se celebran el próximo marzo de 2026.