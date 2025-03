Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, anuncia que está embarazada: "Aquí está, sana y creciendo"

Tras conocerse la sentencia absolutoria de Dani Alves, su pareja Joana Sanz ha anunciado a través de un post en Instagram que está embarazada de su primer hijo. En principio, la pareja espera una hija, por lo que se puede entrever de la publicación: "Aquí está, sana y creciendo".

En el post, Joana cuenta los tratamientos a los que ha tenido que someterse para poder ser madre: "Dos Fecundaciones In Vitro, tres pérdidas y una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis". De hecho, en el vídeo se la ve aplicándose uno de los tratamientos.

La pareja de Alves, además, explica que durante años se hizo numerosas pruebas y no encontraba "el por qué a nada". "Por qué todas se embarazan como por arte de magia me atormentaba". Y ha sido el último embrión congelado el que ha dado sus frutos. "Aquí está, sana y creciendo".

Yo sé que fue mi madre quien me la envió

Joana asegura que nunca tuvo instinto maternal y que desde los 22 tuvo "que lidiar con preguntas de "¿para cuándo el bebé? Qué presión social tan aterradora". En la publicación cuenta cómo con el paso de los años vio a sus amigas tener bebés y que hace cinco años se planteó "con mucho miedo" la idea de ser madre.

Al mismo tiempo relata el "desconocimiento" que hay acerca de la edad reproductiva y por qué no es tan fácil quedarse embarazada. A este sentimiento de frustración y tristeza se suma una "sensación de orfandad y vacío" motivado por la pérdida de su madre hace dos años y la ausencia de hermanos.

Aún no me lo creo

Si bien, eso cambió "el día que escuché el corazón de mi bebé por primera vez. (...) Yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola., para que le eche ganas a la vida y tenga ese arcoíris de amor después de tanta tormenta".

Hay que recordar que además de esta situación familiar, su vida de pareja también se ha visto envuelta en un proceso judicial debido a que Dani Alves ha sido juzgado por abuso sexual. Finalmente, la justicia le ha absuelto de todos los cargos.

Ese miedo que comentaba al principio del mensaje lo repite al final: "Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre". Aún así, manda un mensaje de esperanza a las mujeres que como ella tienen problemas para quedarse embarazadas: "Todo llega, no desistas".