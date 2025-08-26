El jefe de Climatología de AEMET admite errores en la gestión de la DANA del 29-O: "No podemos estar satisfechos"

Han pasado ya diez meses desde que la DANA del 29 de octubre golpeara con una violencia inesperada a la Comunitat Valenciana, dejando un escenario desolador y 228 víctimas mortales. Hoy, José Ángel Núñez Mora, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la región, ha hecho una autocrítica pública en el programa 'Les notícies del matí de À Punt' que reabre el debate sobre cómo se gestionó aquella emergencia.

Núñez, que estuvo en primera línea en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado), ha sido tajante: "Somos un mecanismo más dentro del engranaje de la gestión de la emergencia. Es evidente que todo el sistema se ha visto dañado. Tampoco diré que nosotros lo hemos hecho muy bien. Debemos analizar el sistema en su conjunto, la realidad es que hubo 228 muertes".

El climatólogo reconoció que el desenlace de aquella jornada impide cualquier autocomplacencia: "El objetivo dentro de los estatutos de la Aemet es proteger bienes y vidas, y hubo 228 muertes. Entonces no podemos estar satisfechos".

Una predicción que no imaginaba lo que vendría

En su intervención, recordó que la Aemet decretó desde primera hora el aviso rojo, el máximo nivel de riesgo: "Tenemos una herramienta muy potente que es la ciencia, y nos advertía que ese el 29-O era un día de peligro extraordinario". Sin embargo, admitió que la magnitud real de lo que ocurrió superó cualquier previsión: "Evidentemente, yo no sabía que caerían 770 litros en Turís. Ni en mis peores sueños imaginaba que habría 220 muertos a causa de esa riada".

El técnico explicó que las predicciones meteorológicas se basan en "superación de umbrales" y en probabilidades, no en certezas absolutas. Por eso insistió en la importancia de que la población aprenda a interpretar los avisos y los tome en serio, incluso cuando en ocasiones no terminan cumpliéndose. "Hay que conseguir que poco a poco los ciudadanos vayan recuperando la confianza en todo lo que es el sistema de emergencia", remarcó.

Las palabras de Núñez llegan en un contexto en el que el Consell ha criticado abiertamente la labor de Aemet durante aquellos días. Él mismo reconoció que se ha visto "rodeado en el fuego cruzado político", aunque defiende que hicieron lo que estaba en su mano con la información disponible en ese momento. Aun así, asumió que la tragedia obliga a “analizar todo el sistema para evitar que se repita”.