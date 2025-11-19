Los Javis ponen a la venta su mansión por unos 5 millones de euros

Después de confirmarse la ruptura de los Javis tras 13 años de relación, han comenzado a dar los primeros pasos en su separación. Uno de ellos ha sido vender su mansión valorada en 5 millones de euros ubicada en Pozuelo de Alarcón, que adquirieron en enero de 2022. Aunque los directores y productores continuarán sus compromisos profesionales conjuntos, tomarán caminos separados en lo que respecta a sus bienes comunes.

Antes de mudarse a esta casa, la expareja vivía en un apartamento en el barrio madrileño de Malasaña que solamente estaba a nombre de Javi Calvo. En cambio, esta mansión sí la tienen al 50%.

Una casa de vacaciones en Madrid

Los creadores de la serie 'Paquita Salas' pidieron una hipoteca de casi un millón y medio de euros y, ahora, la intención es venderla por 5 millones. Se trata de una lujosa casa en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón con una parcela de 2.500 metros cuadrados y una vivienda de 975.

El diseño de la vivienda siguió una estética, concebida por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos, minimalista y en la que siempre fuera verano. Con piscina, cine e incluso discoteca, los Javis la han descrito siempre como una casa muy social y un espacio creativo.

Lo que iba a ocurrir con la vivienda era una incógnita entre los usuarios de redes sociales. Ha sido el entorno de los directores los que han confirmado qué planean hacer con el inmueble. Además, los Javis tendrán que decidir qué hacer con sus mascotas, dos perros adoptados que ambos compartían, así como con el conjunto de empresas de producción.

La historia de los Javis

Ambrossi y Calvo se conocieron a través de Facebook cuando tenían 25 y 18 años, respectivamente. "Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí 'me gusta mucho tu trabajo y tal'. Bueno, estaba ligando, básicamente", señaló Ambrossi en una entrevista. Pero su amor no surgió ahí, sino que fue un tiempo después.

Esta pareja ha sido una de las más conocidas en España gracias a sus profesiones. Ambos debutaron como pareja artística en el corto 'En la misma cama'. Después dieron el salto a plataformas como Netflix con éxitos como 'Paquita Salas', además de otras producciones, como 'La Llamada'.