Jaime Peñafiel defiende a Julio Iglesias: "Yo he vivido con él y no es así"

Las reacciones a las acusaciones contra Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales siguen sucediéndose durante toda la semana. En los últimos días hemos visto a multitud de rostros importantes de la música y la televisión en España salir en defensa del artista, como es el caso de Jaime Peñafiel, periodista y amigo personal de Iglesias, que ha asegurado en Espejo Público que se encuentra "aturdido" antes estas acusaciones.

"Conozco a Julio como si fuese un hermano, he convivido con él en diferentes casa y todo esto me suena a un canto celestial de alguien que de pronto ha decidido rentabilizar lo que dice, pero todo esto no es cierto. Lo puedo atestiguar yo por mi experiencia", ha asegurado Peñafiel.

El famoso periodista ha insistido varias veces en que las denunciantes quieren sacar algún tipo de lucro económico o personal con esto. "No me cabe la menor duda", ha dicho.

"Es una cosa que pasó hace cuatro años y lo dicen ahora, ¿por qué? ¿quién está detrás? Esto me recuerda a las cosas que salieron hace poco sobre Adolfo Suárez (…) No sé qué motivos tendrán estas dos señoritas, pero lo que están contando es absolutamente mentira", ha asegurado.

Preguntado sobre los comportamientos de Julio Iglesias, Peñafiel ha insistido en que "es mujeriego, pero siempre ha tenido un respeto enorme por las mujeres", y como prueba de ello es que "nunca ha habido nadie que le haya denunciado", por lo que pone "la mano en el fuego" por él.

Desde Espejo Público han explicado este jueves que han podido hablar en las últimas horas con el entorno más próximo a Julio Iglesias y que lo que ha pedido el artista es que le dejen tranquilo lo que le quede de vida. A sus 82 años, el artistas se encuentra físicamente muy debilitado, aunque tiene intención de defenderse de estas acusaciones.