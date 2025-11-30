Hallados otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina: la Generalitat valora pedir ayuda a la UME

Otros ocho jabalíes muertos han sido hallados en la misma zona de la sierra de Collserola (Barcelona) en la que esta semana han aparecido los cuerpos de seis animales de esta especie que murieron por peste porcina africana (PPA).

Fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación han informado a EFE de que en las últimas horas, y en el marco del dispositivo de control habilitado para frenar el avance del brote de la peste, se han encontrado los ocho cuerpos en el municipio de Cerdanyola del Vallès, animales a los que ahora se les hará un análisis para confirmar que han fallecido por PPA.

Este domingo, han indicado las mismas fuentes, se ha reforzado ese dispositivo, por lo que no se descarta que se encuentre algún otro animal muerto en la zona.

La Generalitat valora pedir ayuda a la UME

La Generalitat no descarta pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar el dispositivo diseñado para frenar la propagación de la peste porcina africana (PPA) al tiempo que ha pedido de nuevo a los ciudadanos que no entren en la sierra de Collserola (Barcelona) para frenar el brote detectado esta semana.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado este domingo en sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1 que la UME dispone de una unidad de vigilancia cinegética, que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Generalitat para contener la peste.

Se investiga el origen del brote

El brote de peste porcina, el primero que se detecta en España desde 1994, ha provocado hasta el momento la muerte de seis jabalís, hallados en las inmediaciones del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

En torno a esa zona se ha creado un perímetro en el que se ha prohibido el acceso al medio natural, incluida la sierra de Collserola, una medida que no fue respetada ayer por muchos de ciudadanos de Barcelona y municipios de su entorno.