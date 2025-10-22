Isabel Preysler: "El amor de mi vida ha sido Miguel Boyer"

"Mi verdadera historia" es el libro que toda editorial querría publicar. Las memorias de, posiblemente, la persona más mediática en España a lo largo de cincuenta años. Y es ahora cuando Isabel Preysler considera que por edad y por la paz y tranquilidad que siente en la vida, ha llegado el momento.

La mejor prueba de ello es la impresionante afluencia de periodistas en la rueda de prensa de presentación del libro, en el Hotel Ritz de Madrid.

La infancia en Filipinas

Isabel Preysler ha comenzado dando gracias por una infancia tan feliz en Filipinas. La niñez, ha dicho, es una parte fundamental en como se formó como adulta y Filipinas, asegura "es un paraíso para crecer".

Estas memorias llegan, afirma, porque es el momento adecuado. "Porque se ha dicho mucho sobre mí y he pensado que era el momento de escribir yo mi historia. Y porque estoy en el mejor momento para hacerlo, por edad y por la tranquilidad y serenidad que tengo".

El precio de la fama

Asegura Isabel Preysler que la fama en estos años ha tenido cosas buenas y también malas. Se sorprende de que cuando alguien la conoce personalmente a menudo le digan "me ha encantado conocerte, no pensaba que eras así. Y entonces me pregunto, y ¿cómo pensaban que era?".

"Los titulares de prensa son etiquetas que no reflejan la realidad, que es mucho más compleja y con matices. Y por eso este libro refleja cómo es la historia de mi vida. Esta es la historia de mi vida".

"Por supuesto que me he sentido tratada injustamente a veces. Por supuesto. Pero al final importa lo bueno y lo bueno es lo que piensen mi familia, mis amigos".

Escrito antes de la muerte de Vargas Llosa

"Mi verdadera historia" fue escrito antes de que muriera Mario Vargas Llosa, asegura Isabel Preysler y ha decidido publicar cartas íntimas entre ambos para demostrar que no es verdad lo que se ha escrito y que tanto ella como Mario fueron felices: "Él era feliz y yo también era feliz". "No creo que esas cartas puedan molestar a nadie".

Isabel Preysler repasa en el libro algunos momentos complicados. Como la falta de entendimiento entre su hijo Enrique y Julio Iglesias. "A mi me dolió lo que le dolió a mi hijo, que me lo contó. Es una cosa entre Enrique y Julio y no voy a entrar en detalles. Enrique estaba dolido y Julio lo tomó peor que él".

El amor de mi vida a sido Miguel Boyer

"He tenido muchos amores", relata Isabel Preysler, "pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer". "De Julio he admirado su voluntad y capacidad de trabajo".

Isabel Preysler ha presentado el libro sentada junto a su hija Tamara, de quien ha buscado el apoyo y la complicidad estrechando su mano en varias ocasiones. "Mis hijos son personas públicas y les he dejado leer su trocito en el libro. Sí han sabido lo que contaba de ellos y también he corregido. Bueno, a Tamara le he corregido más… pero por supuesto que he contado con ellos al escribir el libro".

"Tamara cree en el perdón y me ha hecho creer en el perdón. Vía Tamara he llegado a querer a Íñigo como un hijo. Y a Cristian, es uno más de la familia".

"Mi verdadera historia" es un viaje en primera persona por las etapas más importantes de su vida: su infancia en Filipinas -que asegura fue extraordinariamente feliz y la marcó como persona-, su llegada a España y su trayectoria personal y familiar hasta la actualidad.

Isabel Preysler ofrece una mirada íntima y cercana, combinando anécdotas divertidas con momentos durísimos y reflexiones sobre el amor, la fama, la familia… Además el libro incluye fotografías y documentos inéditos hasta la fecha.