Irene Montero lanza un dardo a el Xokas que responde al instante: "Tener bailando a una exministra"

La actual eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero, y el conocido streamer El Xokas, han protagonizado un intercambio de mensajes en la red social X. Montero ha acusado al streamer de ser "experto en llorar", a lo que él ha respondido al instante y con sorna: "Tener bailando a una exministra, eurodiputada y a la panda de podemitas con una gracieta en un directo mío... Es algo que no vi venir".

"Estoy en mi absoluto 'prime'", ha declarado el Xokas, al mismo tiempo que ha señalado que Hacienda le devolvió "100.000 euros" en la declaración de la renta. Ha terminado el mensaje con un "Viva España". El intercambio de mensajes se ha hecho viral rápidamente y ambas publicaciones se han llenado de comentarios.

Es experto en llorar; en eso compite por el Nobel

Todo ha comenzado porque Irene Montero ha compartido en X un vídeo reaccionando a las últimas declaraciones del streamer en las que asegura que "últimamente está pasando mucho" que "los 'podemitas'" asesinan a gente. "Yo estoy seguro de que a no ser que algún 'podemita' me quite la vida, que últimamente está pasando mucho, voy a seguir 'stremeando'", comentaba en uno de sus vídeos.

La eurodiputada, mientras bebe una taza de café, recopila con ironía ciertos momentos en los que el Xokas ha afirmado en sus 'streams' que entiende de todo. Por ejemplo, ha dicho que la astrofísica es "una temática que estoy estudiando y me interesa", se ha pronunciado sobre la importancia de la nutrición y el ejercicio o sobre cómo hay que comer la carne, "al punto plus o poco hecha".

Tras esto, Irene Montero le califica como "experto en llorar" y afirma que en eso "compite por el Nobel", así como que no le tiene miedo a las feministas ni a las podemitas, sino "a un inspector de Hacienda". Por eso, el Xokas en su respuesta ha sacado a relucir la cantidad de dinero que supuestamente le ha devuelto Hacienda en la declaración de la renta.

Otras polémicas entre El Xokas e Irene Montero

No es la primera vez que El Xokas carga contra la eurodiputada. Cuando Irene Montero era ministra de Igualdad, el streamer atacó a la ministra porque "odia a todos los hombres", ya que nunca la ha visto defender a ninguno.

Esta polémica vino a raíz de una campaña del ministerio de Igualdad en la que se denunciaban actitudes machistas de diverso tipo. En el vídeo, un joven admitía que un amigo suyo se aprovechaba de las mujeres borrachas para ligar con ellas, algo que El Xokas definió, previamente, en un vídeo como "un trucazo".

"Se divertía llevándose a pibas que estaban colocadas y bailando, porque él no iba colocado, y claro, (así) era muy fácil ligar", declaró El Xokas en un vídeo. Aunque en la campaña del ministerio en ningún momento se hablaba de él, se dio por aludido tras enterarse de la campaña.