Irene Montero, sobre el 'caso Rubiales': "Un beso no consentido es violencia sexual"

La ministra de Igualdad en funciones ha sido, juntos a otras figuras políticas como Ione Belarra o Yolanda Díaz, una de las primeras personas en condenar el comportamiento del ya expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la final del Mundial de Australia.

Tras salir a la luz las imágenes de la entrega de medallas, Irene Montero calificó de "violencia sexual" el beso en la boca no consentido de Rubiales a la jugadora de la selección, Jenni Hermoso, y ha mostrado su apoyo a la futbolista y el resto de jugadoras de la selección española de fútbol.

En una entrevista en el portal '20minutos', la ministra en funciones asegura que la condena social -casi unánime- a lo sucedido es un hito comparable a las movilizaciones contra la condena a La Manada en 2017 o con el asesinato machista de Ana Orantes. Y todo, gracias al "feminismo", ha apuntado.

Montero también censura sin paliativos las declaraciones de Rubiales en la Asamblea de la RFEF del viernes y celebra el clamor social que ha pedido la dimisión del dirigente. "La sociedad ha dicho basta".

Para Irene Montero, el discurso de Rubiales fue "vergonzoso" y "machista" y "normaliza las violencias sexuales". Ve indignante cómo Rubiales intentó "culpabilizar a la víctima", diciendo que el beso fue consentido cuando "la propia jugadora ha dicho alto y claro que no lo fue".

Sobre las acciones legales que el dirigente aseguró que emprendería contra ella, Montero cree que "tiene derecho a hacerlo", pero su "obligación como ministra, mujer y feminista es llamar a las cosas por su nombre: un beso no consentido es violencia sexual", reitera.

Montero mantiene que "Rubiales debería haber dimitido", y al no haberlo hecho, debe ser apartado de su cargo, "no solo por el beso no consentido, sino también por sus declaraciones".

Por último, en cuanto a lo que dice la ley del 'sí es sí' sobre el consentimiento y cómo puede aplicarse a este caso, la ministra explica que "lo que dice la ley es que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual y, evidentemente, en función de la intensidad de esa violencia se establecen distintas penas, que no solamente tienen que ver con la privación de la libertad".