Investigan la muerte de una mujer de 38 años en un pueblo de Jaén como posible crimen machista

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 38 años de edad, cuyo cadáver ha sido localizado este domingo 4 de enero en un paraje de la localidad jiennense de Quesada con heridas de arma blanca.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información para determinar si se trata de un posible asesinato machista, aunque varias fuentes del entorno detallan que la investigación se encuentra en fase preliminar y solo ha permitido acreditar que se trata de una muerte violenta sin descartar ninguna hipótesis.

Desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado que sobre las 15:45 horas han recibido aviso del hallazgo de una mujer fallecida en Quesada, en concreto en el paraje de Los Molinos, al que se desplazaron agentes de Policía Local y Guardia Civil y efectivos sanitarios que solo pudieron confirmar la muerte.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha asegurado que la Guardia Civil investiga los hechos desde que fue localizada la víctima y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos para determinar si ha sido un posible crimen machista. "Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor", ha asegurado.