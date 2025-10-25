Investigan como caso de violencia de género el hallazgo del cadáver de una mujer en Alicante: hay dos detenidos

Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo este viernes del cadáver de una mujer en la ciudad de Alicante, en un suceso que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista, tal y como han informado en redes sociales.

De confirmarse, serían 33 mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año 2025 y 1.321 desde que empezó a haber registros en 2023.

016, teléfono de atención a las víctimas

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))