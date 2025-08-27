Investigado un madrileño por presuntamente haber provocado un incendio en Burguillos del Cerro (Badajoz)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha abierto una investigación contra un vecino de Mejorada del Campo (Madrid) por haber iniciado, presuntamente, un incendio en Burguillos del Cerro (Badajoz) durante sus vacaciones. Las llamas llegaron a calcinar 1.100 hectáreas de vegetación forestal de monte bajo y arbolado. Por tanto, de confirmarse su imputación, se le acusaría de un delito contra la seguridad colectiva y se enfrentaría a una pena de entre uno y cinco años de prisión, así como a pagar una multa de entre 12 y 18 meses.

Las pesquisas comenzaron el pasado 14 de agosto, día en el que se originó el incendio en la Sierra de Curuviejo -término municipal de Burguillos del Cerro- que se extendió hacia Salvatierra de los Barros y que, pese a ser controlado en la mañana del día siguiente, sufrió una reactivación que requirió de medios aéreos y terrestres para extinguirla.

En total, en las labores de apagado del fuego trabajaron dos helicópteros, dos hidroaviones, dos camiones motobombas, bomberos, Agentes del Medio Ambiente, Protección Civil y diferentes patrullas de la Guardia Civil.

Durante la tarea del Instituto Armado, la colaboración ciudadana se tornó fundamental para obtener todas las pruebas que permitieron dilucidar que el incendio había sido provocado, así como identificar al vecino de Mejorada del Campo que presuntamente está implicado. Hasta el momento, la Guardia Civil no ha podido concretar cuáles son las motivaciones de esta acción. Todas las averiguaciones han sido trasladadas al Juzgado de Instrucción de Zafra.