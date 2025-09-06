Investigado un joven de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por un presunto matricidio

El municipio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) se encuentra conmocionado después de que uno de sus vecinos, de tan solo 22 años, esté siendo investigado por haber cometido, presuntamente, el matricidio de su madre, una mujer de 61 años, en su domicilio, un tercer piso desde el cual se habría lanzado el acusado.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha comparecido ante la prensa para confirmar que estos hechos responderían a un "matricidio" y que el chico se encuentra ingresado en el Hospital de Salnés, donde está siendo vigilado por la Policía Nacional. Precisamente, este cuerpo se ha hecho cargo de la investigación, la cual avanza con toda "prudencia", pero descarta a terceras personas.

Tal y como ha comunicado Losada, los hechos habrían tenido lugar a las seis y media de la tarde en la calle Duque de Rivas. Del mismo modo, ha señalado que el piso se encuentra en un tercero y que la mujer fue encontrada muerta, boca abajo y sobre un charco de "abundante sangre". Igualmente, el hijo presenta lesiones "muy graves" y su estado es crítico.

Pese a que las investigaciones se encuentran todavía en su "fase inicial", la Policía Nacional, Local y efectivos del 061 se han trasladado hasta el lugar de los hechos.