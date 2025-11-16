Investigan como posible caso de violencia de género el crimen de Alpedrete: la mujer recibió 50 puñaladas

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 60 años en la localidad madrileña de Alpedrete, según ha informado a través de redes sociales. La autopsia ha revelado que la mujer presentaba 50 puñaladas y que murió antes que su marido, según han informado fuentes de la investigación a EFE.

El marido, y presunto autor del apuñalamiento, había consumido alcohol y medicamentos y sufría importantes problemas de espalda que le provocaban dolores intensos. Además, sufría depresión. Según las mismas fuentes, todo indica que después de apuñalar a su mujer, el hombre se suicidó.

El hijo de la pareja fue quien encontró los cuerpos de ambos y quedó en estado de shock. Según ha contado a la Guardia Civil, no se esperaba este desenlace porque el comportamiento de sus padres era normal. Cabe precisar que no había denuncias previas por parte de la mujer ni estaba en el sistema de seguimiento Viogén.

Los cuerpos fueron encontrados sobre las 12:00 horas del sábado, cuando el hijo alertó a los servicios de emergencias. Sin embargo, el equipo médico del Summa 112 solo pudo confirmar la muerte de la pareja.

016, teléfono contra el maltrato

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.