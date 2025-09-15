La infanta Sofía. Primer curso universitario en Lisboa

Hoy La Zarzuela ha difundido las primeras imágenes oficiales de la Infanta Sofía -hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia- en el Forward College en su centro de Lisboa. Allí estudio su primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Hace días vimos unas imágenes publicadas por el propio centro universitario, en la que se la podía ver integrada ya con sus compañeros de estudios, en los días que se consideran como período de adaptación.

La infanta Sofía, con Lisboa al fondo | Casa de Su Majestad el Rey

Las clases en este centro adscrito a la London University y donde los alumnos tienen numerosas nacionalidades, las clases se impartirán en inglés. En un mundo tan complejo como el actual, estos estudios la ayudarán a tener conocimientos en profundidad de la situación internacional, enseñanzas que le serán de utilidad cuando tenga que representar a España en el exterior en el futuro.

Esta visión internacional viene ya asentada con la realización del Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde la infanta Sofía ha podido convivir con alumnos de diferentes culturas y también estratos sociales ya que muchos de ellos estaban becados.

Condición, no estar lejos de España

Antes de dar el "sí" a los deseos de la Infanta de seguir estudiando en el extranjero, los Reyes le pusieron como condición que no fuera lejos de España. Su deber es estar a disposición de las actividades institucionales que se le puedan requerir y que sus estudios fueran útiles a la Corona, informan fuentes cercanas a la Infanta.

La infanta Sofía con compañeras de estudios en Lisboa. | Casa de SM el Rey

El centro donde la Infanta cursa su carrera universitaria cuenta también con una residencia para estudiantes a las afueras de la capital lusa, con habitaciones individuales, cocinas compartidas, sala de estudio y gimnasio. El alojamiento cuesta entre 590 y 690

El centro cuenta con una residencia para estudiantes en la zona de Benfica, muy cerca del parque de Monsanto, en las afueras de capital lusa, con habitaciones individuales de entre 13 y 20 metros cuadrados, cocinas compartidas, salas de estudio y gimnasio. Su precio es de entre 590 y 690 euros al mes. Es costeado íntegramente por los Reyes, igual que el coste de los estudios de la infanta en torno a los 18.000 euros anuales.

El Forward College es de reciente fundación, hace solo 4 años y tal y como se indica en su web, es mucho más que una universidad al uso. Sus alumnos estudian el primer curso en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín. Adscrito a la Universidad de Londres, el título que recibirá la Infanta al completar sus estudios está reconocido por el Espacio Europeo de Educación Superior. La Dirección académica depende de la London School of Economics.

Portugal siempre especial para la Familia Real

Con sus estudios en Lisboa, la Casa Real española sigue estrechando los lazos que le une al vecino Portugal, país que fue el primero en visitar oficialmente la Princesa de Asturias. También fue el primer país que los Reyes visitaron tras la proclamación de Felipe VI. Aunque el vínculo con Portugal, no puede olvidarse, viene también de la estancia en el exilio de los bisabuelos de la Infanta, los condes de Barcelona, Juan de Borbón y María de las Mercedes y de la infancia del rey Juan Carlos I.

Estudiantes universitarios en el extranjero

En España hay en la actualidad 1.76 millones de universitarios. Más del 74% estudian en universidades públicas. El 78% estudian Grado, más del 16% un máster y algo más del 5% están preparando un Doctorado. La edad media de finalización de los estudios universitarios en España es a los 24 años.

Más de 46.000 españoles cursan sus estudios universitarios en el extranjero. Reino Unido recibió a más de 10.000 estudiantes españoles en el curso 2021-22.

Aunque estudiar una carrera en el extranjero es una tendencia creciente, las cifras españolas quedan bastante lejos en comparación con las de otros países europeos donde la movilidad internacional es mucho mayor. ç

En cuanto a los Erasmus, las becas europeas de estudios universitarios en el extranjero, Italia es el destino preferido, seguido de Francia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Polonia.