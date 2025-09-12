El inesperado triángulo del US Open: Brooks Nader, Alcaraz y Sinner en el centro de los rumores

El US Open 2025 no solo ha dejado momentos inolvidables en la pista, sino también un inesperado triángulo amoroso que ha acaparado la atención mediática. Brooks Nader, modelo estadounidense reconocida por su aparición en Sports Illustrated y su presencia en redes sociales, habría mantenido citas simultáneas con los dos grandes protagonistas del torneo:Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Según revela un reportaje exclusivo de Page Six y confirman fuentes cercanas, este triángulo ha puesto en el centro del foco el entretejido mundo privado detrás del espectáculo deportivo.

Brooks Nader, la modelo en el ojo del huracán

Brooks Nader, de 28 años, ha sido señalada como la nueva pareja de Carlos Alcaraz, aunque la relación no está oficialmente confirmada en términos formales. Su hermana, Grace Ann Nader, expresó a medios internacionales que Brooks "jugaba a dobles románticamente" con dos tenistas importantes del US Open, lo que ha sido interpretado como que mantenía una relación paralela con Alcaraz y Sinner durante el torneo.

Brooks, además, es conocida por su carrera como modelo y su paso por realities televisivos, lo que añade un componente mediático a esta historia que ya supera el ámbito deportivo.

Relaciones simultáneas y rumores que incendian las redes

La revelación de Grace Ann Nader, hermana de la modelo, fue determinante para que los rumores se dispararan. Ella contó en una entrevista que Brooks mantenía su lista de pretendientes entre los grandes del tenis, señalando: "el hombre cuyo nombre rima con ‘winner’ está entre ellos", aludiendo a Jannik Sinner.

Posteriormente, frente a preguntas directas, Brooks respondió con ambigüedad, alimentando la intriga. Mientras tanto, la modelo fue vista apoyando a Alcaraz durante sus partidos, confirmando la relación con el murciano aunque sin especificar detalles sobre la naturaleza del vínculo.

Las redes sociales explotaron con comparaciones y memes, incluso relacionando la historia con la película "Challengers", que narra una trama de tensiones románticas entre jugadores de tenis.

La discreción de Alcaraz y Sinner ante los focos mediáticos

Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo, y Jannik Sinner han mantenido un perfil bajo ante la ola de rumores sobre sus posibles relaciones con Brooks Nader. Aunque Alcaraz habría conocido a las hermanas de la modelo y se le ha vinculado públicamente con ella, ha evitado hacer declaraciones al respecto.

Sinner, por otro lado, no ha comentado la situación y mantiene su atención concentrada en su carrera deportiva. Esta discreción contrasta con la intensa atención mediática que rodea al triángulo amoroso.

El pasado, presente y la influencia en la imagen pública de la modelo

Brooks Nader alcanzó fama en 2019 al ganar el Swim Search de Sports Illustrated, desde entonces su carrera ha ido en auge. Su vida sentimental ha estado marcada por relaciones con figuras destacadas, incluyendo al tenista Billy Haire y al príncipe Constantino Alexios de Grecia.

Esta nueva historia con dos figuras emergentes del tenis mundial contribuye a consolidar a Nader como una celebridad que genera gran interés tanto en el mundo del deporte como en el de la farándula. Su presencia en eventos del US Open, junto a amigos y familiares, ha sido muy notoria y es seguida por marcas y medios especializados.

Este triángulo amoroso ha agregado un capítulo inesperado al US Open 2025, donde la intriga y los sentimientos fuera de la pista han acaparado tanto foco como los partidos ganadores, recordándonos que detrás del deporte hay siempre una historia humana y muchas veces apasionada.