Un inédito análisis del ADN de Hitler muestra reveladores datos sobre sus orígenes

Recientemente, se ha publicado un análisis genético que afirma haber secuenciado el ADN del dictador nazi Adolf Hitler por primera vez. Los hallazgos parten de una muestra de sangre atribuida a Hitler y han sido presentados en el documental británico 'El ADN de Hitler: El plano de un dictador'.

Los investigadores e historiadores que han trabajado en la investigación, apuntan que la muestra de ADN de Hitler fue obtenida mediante un trozo de tela del sofá en el que se suicidó el 30 de abril de 1945. La muestra, que fue conservada durante décadas en el museo estadounidense Gettysburg Museum of History, fue analizada por un equipo liderado por la genetista Turi King y el historiador especializado en el Tercer Reich Alex J. Kay.

Hallazgos relevantes

En el documental, los resultados del análisis sugieren que el dictador sufría el síndrome de Kallmann, una extraña enfermedad genética que origina retrasos en la pubertad, problemas de desarrollo sexual, como criptorquidia y en algunos casos, fertilidad. De hecho, alrededor del 5% de los casos presentan micropene, según apunta el medio 'La Razón'.

Otro de los hallazgos relevantes de la investigación es el descarte de descendencia judía de Hitler. De esta manera, el documental desmiente uno de los rumores más asociados a la figura del dictador.

Al mismo tiempo, los resultados apuntan a que Hitler habría estado predispuesto a sufrir trastornos mentales como el autismo, la esquizofrenia o la conducta psicopática. Un artículo publicado por el portal de 'National Geographic' afirma que los responsables del documental señalan que el dictador se encontraba en el percentil más alto de la población para varias de las patologías anteriormente citadas.