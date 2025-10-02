La indignación de Mazón por el tweet del número 2 del PSOE en Valencia dirigido a una diputada con síndrome de down

La sesión de control al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha tenido un guion imprevisible. Mientras los diputados de la oposición interpelaban al president por su gestión en la dana o por las exigencias para que respaldara al diputado de Compromís que se encuentra en la flotilla de Gaza, Mazón ha comenzado su intervención con un asunto radicalmente distinto.

Así, el del PP se ha referido a un desafortunado tweet del secretario de organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, que "ha acusado" a la diputada popular Mar Galcerán, la primera diputada española con síndrome de Down, de "tener la mente sucia".

Mazón ha hecho estas declaraciones durante su intervención en Les Corts y ha reprochado al síndic socialista, José Muñoz, que "no tenga nada que decir al respecto" y ha añadido que no le caben en la cabeza las manifestaciones de Mascarell.

La polémica respuesta

La polémica se ha generado por una serie de mensajes del secretario de organización del PSPV-PSOE en su cuenta oficial de X, en el que señalaba que la procesión cívica del 9 d'Octubre en València "difícilmente puede ser cívica" con Mazón presente en la misma.

Un presidente ha añadido Mascarell, "que desprecia a la ciudadanía, a las víctimas, ensucia el sentido del civismo con su sola presencia" y que acaba con la petición de "Mazón dimisión".

La diputada popular Mar Galcerán le ha contestado en la misma red social: "Tiene la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice", a lo que Mascarell ha replicado: "y usted la mente".

El secretario de organización del PSPV ha publicado otro mensaje en su cuenta de X tras la intervención de Mazón en Les Corts en alusión a sus palabras y ha criticado que el president haya querido con ello "desviar el foco de lo importante, su negligente gestión, tergiversando la respuesta a un tuit".

Mascarell ha pedido también "disculpas a aquellas personas que se hayan visto ofendidas" y especialmente a la diputada Mar Galcerán.

El president ha pedido al portavoz del PSPV, José Muñoz que se pronunciara sobre si "ratifica y respalda" las palabras de Mascarell y ha asegurado que no le "cabe en la cabeza que apenas unos minutos después de que a la una diputada con síndrome de down se la haya acusado de tener la mente sucia, -Muñoz- no tenga nada que decir".

Muñoz ha respondido a Mazón en su intervención en el pleno que ayer felicitó a Galcerán en privado por un premio recibido en la Gala de la ONCE y ha cuestionado que el president de la Generalitat "tiene esa miserabilidad que le caracteriza porque no sabe más" al llevar estas cuestiones al debate de Les Corts.