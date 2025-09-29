El increíble vídeo de un relámpago que ha dejado la tormenta en Castellón: “Ha apagado toda la calle de golpe”

Finalmente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta las 12:00 horas de este lunes 29 de septiembre, el aviso rojo (riesgo extremo) en las provincias de Tarragona (Cataluña) y Castellón (Comunidad Valenciana) ante la previsión de continuidad de lluvias intensas que acumularán hasta 180 litros en 12 horas. En la provincia de Valencia el nivel rojo sigue, por el momento, hasta las 23:00 horas peninsular.

En la Comunidad Valenciana la alerta roja en la provincia de Valencia estará en vigor hasta la próxima medianoche, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en Castellón, sobre todo el litoral norte, el aviso rojo se ha extendido hasta las 12:00 horas, donde se prevén 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Se trata de una "situación muy complicada hoy en el área mediterránea", puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces, por lo que la Aemet pide seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Un año después de la DANA

Estos avisos ocurren, además, cuando hace un año de la DANA, por lo que el miedo, aunque también las precauciones, son mayores. Aunque de momento no hay parangón, es inevitable recordar el peor desastre climatológico de las últimas décadas.

En este sentido, han sido muchos los usuarios que han compartido a través de las redes sociales algunas imágenes y vídeos de las grandes tormentas que se están viviendo en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.