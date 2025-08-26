La increíble imagen de un tornado de fuego en Lugo provocado por un incendio

Las llamas que arrasan distintas zonas de España están dejando imágenes tan sobrecogedoras como la vivida este fin de semana en la provincia de Lugo. Mientras los equipos de extinción y voluntarios trabajaban en el terreno, fueron testigos de un fenómeno tan inesperado como espectacular.

¿Por qué se producen estos tornados?

Las condiciones meteorológicas, marcadas por el fuerte viento y la intensidad del fuego, dieron lugar a un enorme remolino de llamas, conocido como tornado de fuego. Este tipo de episodios se relaciona con los llamados incendios de cuarta generación, en los que los fuegos adquieren dimensiones extremas y se comportan con una violencia inusual.

Es un fenómeno raro y extremadamente peligroso, que ocurre cuando los incendios generan corrientes de aire ascendentes muy intensas combinadas con fuerte calor y vientos turbulentos.

Estos remolinos pueden alcanzar alturas entre 10 y 50 metros, aunque los más extremos superan el kilómetro y duran más de 20 minutos, impulsados por vientos que pueden superar los 160 km/h. Debido a su fuerza, no solo intensifican más el fuego, sino que pueden desviar su trayectoria sin previo aviso, dificultando enormemente las labores de extinción.

Aunque el torbellino de Lugo terminó por desvanecerse, el incendio continúa activo, avanza sobre superficies forestales y pone en riesgo a varias localidades. El operativo se mantiene en un nivel 2 de emergencia.