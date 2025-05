El increíble anuncio de Melody a pocos días de Eurovisión: "No voy a ir a Basilea, es el momento de decirlo"

El Festival de Eurovisión de 2025 se celebrará en Basilea (Suiza) desde el 13 hasta el 17 de mayo de 2025. En esta edición, España estará representada por Melody y su canción 'Esa diva' que, según las apuestas, se situará entre los puestos 10 y 23 de la clasificación.

Con motivo de su elección y para desearle ánimos, 'RTVE' celebró en el Teatro Barceló de Madrid una gala en la que estuvieron presentes las principales caras de la cadena y, por supuesto, Melody, que dejó un sorprendente anuncio que sembró el pánico entre el público: "Ahora es el momento de decirlo, porque es ahora o nunca. Después de darle muchas vueltas a la cabeza y de pensarlo mucho... no voy a ir a Basilea, señores".

"Me ha llamado mi prima Katy Perry para ir a la luna y mi Lady Gaga para hacer un concierto que está muy bien pagado, por lo que me voy a la luna a cantar", añadió en tono de broma, lo que produjo un alivio generalizado entre el respetable. Acto seguido, la sevillana no tuvo pelos en la lengua y espetó: "Os habéis cagado, ¿a que sí?". Además, explicó que "no he hecho la broma tan larga porque a 'RTVE' le da algo".

Melody fue nombrada representante de España en Eurovisión después del Benidorm Fest, que este año cumple su tercera edición. Sin embargo, fue una elección atípica, puesto que no fue la más votada por el jurado, sino que fue la audiencia quien quiso que estuviera en Basilea y lo que le permitió obtener 150 puntos.